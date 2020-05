Kinowe doznania w domu z Acer H6810 DLP

Czas pandemii to trudny okres dla tych, którzy garściami czerpią z życia towarzyskiego. Przez restrykcję nałożone przez rząd, muzea, teatry, kino, dyskoteki, galerie handlowe i wiele innych, zostały zamknięte. Zmusiło to nas wszystkich do organizowania sobie samodzielnie czasu w naszych prywatnych metrach kwadratowych. Trening w domu, gry planszowe, wszelkiego rodzaju challenge zaczęły wypełniać nam czas spędzony w czterech ścianach. Przypomnieliśmy sobie jak rozmawiać, śmiać się i spędzać czas z drugim domownikiem. Dotychczas brakowało nam na to czasu. Gracze, „książkożercy”, czy fani modelarstwa bardzo szybko odnaleźli się w tych monotonnych warunkach. A co z kinomanami? Ludźmi którzy wyczekują świeżych premier, by w ciemnym pomieszczeniu, z pudełkiem pachnącego popcornu, oddać się doznaniom audiowizualnym, tym samym chłonąć całym sobą to co serwuje ekran i głośniki. Do tej rozrywki, większości będzie wystarczał 50-calowy telewizor, a dla innych dedykuje ten artykuł, który pomoże Wam, przenieść doznania kinowe do Waszego domu. Czy Acer H6810 DLP sprawi, że będziecie mogli poczuć się jak w kinie?

Trochę chęci, a nie „miliony monet”

Duży odsetek ludzi na hasło „kino w domu” reaguje standardowym – „mnie nie stać na takie rarytasy”. A co, jeśli napiszę, że kinowy, 100-calowy obraz może znaleźć się w Waszym domu? I to za kwotę nie wykraczającą ponad cenę przeciętnego telewizora 60-calowego 4K/UHD!

Kwotę jaką potrzebujemy, aby zaopatrzyć się w bohatera naszego tekstu, czyli Acer H6810 to 4000 zł. Nie jest to mało, ale i sam projektor swoimi specyfikacjami utwierdza w przekonaniu, że jest produktem z wysokiej półki – solidnym i godnym zainteresowania.

Specyfikacja projektora Acer H6810

Technologia wyświetlania

DLP

Rozdzielczość natywna

3840 x 2160 (4K)

Rozdzielczość maksymalna

3840 x 2160 (4K)

Format obrazu

16:9

Jasność

3500 lm

Kontrast

10 000:1

Wielkość rzutowanego obrazu

26″ – 300″

Żywotność lampy

4 000 h (tryb normalny)

10 000 h (tryb ekonomiczny)

Moc lampy

240 W

Złącza

Wejście audio – 1 szt.

Wyjście audio – 1 szt.

HDMI – 2 szt.

VGA in (D-sub) – 1 szt.

USB 2.0 – 1 szt.

Mini USB – 1 szt.

AC in (wejście zasilania) – 1 szt.

DC out (wyjście zasilania) – 1 szt.

3D Ready

Nie

Łączność bezprzewodowa

Nie

Głośniki

Tak

Głośność pracy (w trybie standardowym)

33 dB

Głośność pracy (w trybie ekonomicznym)

29 dB

Pobór mocy podczas pracy

335 W

Wysokość

125 mm

Szerokość

343 mm

Głębokość

258 mm

Waga

4,0 kg

Dodatkowe informacje

Możliwość regulacja zniekształcenia trapezowego‎ (Keystone)

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Dołączone akcesoria

Kabel zasilający

Instrukcja Obsługi

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Jeśli ktoś nie przepada za tabelkowym opisem sprzętowym, poniżej skrót.

Acer H6810 to istny multimedialny potwór

Dzięki uprzejmości Acera mogłem testować go na tyle długo, że wyrobiłem sobie o nim bezdyskusyjne, a tym samym bardzo pozytywne zdanie. Natywna rozdzielczość 4K sprawia, że obraz wielkości 120-cali, praktycznie nieosiągalny w telewizorach, jest ostry jak żyleta!

Wielkość rzutowanego obrazu to od 26 do nawet 300 cali. Sam korzystałem z wielkości około 100 cali, czyli na pomieszczenie o długości około 5 metrów. Moim zdaniem idealnie. Aby uzyskać obraz takiej wielkości musimy oddalić rzutnik od ściany lub ekranu o około 3 metry. Ciekawostką jest, że cena 85 calowego telewizora to wydatek rzędu 9500 zł. Jest różnica, co?

Wysoki standard z niskimi wymaganiami

Do komfortowego użytkowania projektora Acer H6810 potrzebujemy przynajmniej białej, czystej ściany. Dla bardziej wymagających przyda się ekran projekcyjny. W pomieszczeniu zadbajmy także o to, aby na drodze wiązki światła wytwarzanej przez rzutnik nie znajdywały się żadne przedmioty. Pamiętajmy, im większe pomieszczenie tym na większą projekcję możemy sobie pozwolić.

Koszt ekranu projekcyjnego nie jest aż tak wysoki, jak może nam się wydawać. Sam jestem użytkownikiem ekranu za około 300zł, który pozwala na wyświetlanie 100 calowego obrazu w formacie 16:9.

Kilka śrub, wkrętarka, Acer H6810 za 3999 zł, ekran projekcyjny i mamy swoje własne domowe kino, które w moim odczuciu jest warte swojej ceny. Netflix, HBO GO, czy nawet gra na konsoli, nabierają nowego, lepszego znaczenia. Acer sprawił, że na nowo zaprzyjaźniłem się z PS4 i jej ekskluzywnymi tytułami, które w UHD i 100 calach robią piorunujące wrażenie!

Skoro pozytywy, to i negatywy… nic nie jest idealne.

Takie rozwiązanie dla kinomaniaków niesie za sobą również pewne minusy, o których wspomnieć czuję się zobowiązany. Nie są one jednak tak kluczowe, by przechylały szalę na nieatrakcyjność tego pomysłu.

Rzutnik w trakcie swojej pracy generuje wysoką temperaturę. Dla lepszego komfortu oglądających, pomieszczenie może wymagać zapewnienia przepływu powietrza.

Kolejna kwestia – Acer H6810 do cichych nie należy. Dla audiofili, którzy ponad wszystko cenią sobie jakość odbierania dźwięku zalecam zaopatrzenie się w słuchawki z opcją wyciszenia środowiska. Nie jest to jednak tak uciążliwe żeby wstrzymywało Twoją decyzję o kupnie.

Trzecia i ostatnia kwestia to kwestia dobrych rolet okiennych. Problem znika w momencie, kiedy w pomieszczeniu, w którym używamy projektora nie ma okien. W przypadku mocno nasłonecznionych pomieszczeń Acer może posłużyć nam tylko do seansów wieczornych. Czernie wytwarzane przez lampę projektora stoją na wysokim poziomie, więc najmniejsze promienie słońca mogą zaburzyć komfort oglądania.