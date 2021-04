Kolejny Polak w NBA? Młody zawodnik zgłosił się do draftu!

Do tej pory w najlepszej lidze świata grało jedynie trzech Polaków – Cezary Trybański, Maciej Lampe oraz Marcin Gortat. Teraz nadeszła pora na czwartego rodaka w NBA? Aleksander Balcerowski zgłosił się do draftu NBA!

Kolejny Polak w lidze NBA?

NBA to najlepsza liga koszykówki na świecie. Niesamowite akcje, atletyczność zawodników, cała otoczka, hale i same budżety sięgające kilkaset milionów dolarów. Dostanie się do amerykańskiej ligi to marzenie każdej osoby, która interesuje się koszykówką. Niestety, w przypadku polskich zawodników dostanie się do grona najlepszych zawodników globu jest bardzo trudne.

Jak na razie, w całej historii ligi NBA zagrało jedynie trzech Polaków. Pierwszym zawodnikiem, który do ligi dostał się w 2002 roku był Cezary Trybański. Pierwszym klubem zawodnika było Memphis Grizzlies, z którym podpisał trzyletni kontrakt. Później reprezentował barwy Phoenix Suns, Newy York Knicks, Chciago Bulls oraz Toronto Raptors.

Kolejnym zawodnikiem był Maciej Lampe, który został wybrany z 3 numerem w drafcie 2003 roku przez New York Knicks. Warto odnotować, że Polak został wytransferowany do Phoenix Suns z Nowego Jorku. W tym samym transferze udział wziął Cezary Trybański. Lampe w swojej karierze grał jeszcze w New Orleans Hornets oraz Houston Rockets.

Zdecydowanie najlepszą karierę za oceanem zrobił Marcin Gortat. Wybrany 2005 roku zawodnik swoją karierę rozpoczął w Orlando Magic. Z tym właśnie klubem występował w finałach NBA, gdzie przegrał z Los Angeles Lakers. Swoje skrzydła rozwinął w Phoenix Suns, gdzie wraz ze Steven Nashem tworzył bardzo niebezpieczny duet. Najwięcej spotkań rozegrał w Washington Wizards, gdzie stał się uznaną marką w NBA. Karierę zakończył w Los Angeles Clippers.

Marcin Gortat to zdecydowanie najlepszy polski koszykarz, jaki kiedykolwiek występował na parkietach NBA.

Aleksander Balcerowski może zostać kolejnym Polakiem, który wybiegnie na parkiety ligi NBA.

Aleksander Balcerowski zgłosił się do tegorocznego draftu NBA

Może zaczniemy od tego co to jest draft. Jest to nabór młodych zawodników do ligi, którzy swoją dotychczasową karierę rozgrywali na uczelni, w niższej lidze NBA G-League lub w innym kraju. W drafice udział biorą wszystkie drużyny ligi NBA, a najwyższe wybory (tzw. picki) uzależnione są od losowania. Miejsca w drafice dopierane są zależności o najgorszy bilans w sezonie regularnym. Najgorsza drużyna pod względem bilansu ma największe szanse na wybieranie z pierwszym pickiem. Draft NBA to dwie rudny, a w każdej z nich jest 30 wyborów. Każda z drużyn wybiera tyle razy, ile posiada picków w danym drafcie. Draft NBA odbywa się co roku.

Niestety, nie każdy młody zawodnik zgłaszający się do draftu NBA zostaje wybrany. Aleksander Balcerowski to gracz, który może zwrócić uwagę dużej ilości klubów. Mierzący 216 cm wzrostu zawodnik oferuje to, czego wymaga dzisiejsza koszykówka – mobilnego wysokiego z rzutem. Fakt, że Balcerowski występuje w najmocniejszej europejskiej lidze, hiszpańskiej ACB w barwach Herbalife Gran Canaria, może okazać się jego wielkim atutem. Ogranie sprawia, że zawodnik może z miejsca wkroczyć do rotacji klubu NBA. Co więcej, Balcerowski w ostatnim czasie dostał spore wyróżnienie, ponieważ został wybrany najlepszym młodym koszykarzem rozgrywek EuroCup.

Czy Aleksander Balcerowski ma szanse na grę w NBA? Oczywiście, że tak. Jest to archetyp gracza, którego poszukują kluby NBA. Polak może zostać wybrany w drafcie, ale na następne kilka lat może pozostać w Europie w celu ogrania. Marcin Gortat jest tego doskonałym przykładem. Pomimo tego, że został wybrany w drafcie w 2005 roku, do ligi NBA trafił dwa lata później.