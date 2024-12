Kolor roku 2025 PANTONE? Wszystko jasne. Podoba Ci się?

Dowiedzieliśmy się, jak wygląda kolor roku 2025 PANTONE. W związku z tym, marka Motorola zapowiedziała nowe modele, właśnie w tej barwie. Trzeba ustawić się w kolejce, gdyż patrząc na nie, nie trudno się domyślić, że popyt będzie bardzo duży.

Wiele osób na świecie lubi kawę. Zgadzacie się? Jak nie trudno się domyślić (zresztą, widzicie przecież zdjęcia), marka PANTONE wybrała kolor roku 2025, który jest zbliżony do ulubionego napoju. Mowa o PANTONE 17-1230 Mocha Mousse. Z racji tego, że Motorola współpracuje z tym amerykańskim przedsiębiorstwem, dowiedzieliśmy się, że niebawem do oferty trafią dwa smartfony: motorola razr 50 ultra oraz motorola edge 50 neo, które cechować się będą kolorem Mocha Mousse. Jakby tego było mało, producent naniesie na obudowę drobinki kawy. Brzmi ciekawie i wyjątkowo, prawda? Zdecydowanie, te modele będą wyróżniać się na tle innych smartfonów.

Lepiej usiądźcie. Od razu napiszę: to nie są moje słowa, a inspiracja tego, jak opisuje temat koloru roku marka Motorola. Ciągle dążymy do harmonii, która przenika każdy aspekt naszego życia. Warto odnaleźć radość w prostych przyjemnościach, dzięki czemu celebrowanie siebie będzie przybierać różne, przede wszystkim pozytywne formy. Jaki to ma związek z kolorem roku? Postaram się wyjaśnić. Oczywiście, na podstawie argumentów, które przekazuje nam marka motorola. Niezależnie od tego, czy preferujesz latte (szczególnie te sezonowe warianty), czy jednak spacerujesz na łonie natury, odprężasz się, gdyż jest to w pewnym sensie chwila dla siebie. Zgadzasz się? Domyślam się, że tak.

Taki czas, który poświęcamy tylko sobie przynosi nie tylko zadowolenie, ale również w pewnym sensie przywraca równowagę. Dzięki temu dostrajamy się do otaczającego nas świata. Przechodzimy teraz do wyjaśnienia, dlaczego kolor roku 2025 PANTONE to właśnie 17-1230 Mocha Mousse. Ten brązowy odcień, który kojarzy się nam z pysznym kakao, czekoladą bądź wspomnianą kawą, ma odwoływać się do naszego poczucia komfortu.

Dlatego też marka motorola poinformowała o tym, że dwa smartfony: edge 50 neo oraz razr 50 ultra otrzymają wspomniany kolor, tworząc z ich przyszłym użytkownikiem harmonię, zadowolenie i równowagę. To akurat dodałem od siebie. Co tu dużo pisać – smartfony będą bardzo ładne i w porównaniu do modeli z poprzedniego roku, bardziej uniwersalne (tak, mniej kobiece, jak np. testowany razr 40 ultra). Nie wspominam nawet 2023, gdzie królował róż.

Smartfony motorola razr 50 ultra i edge 50 neo w nowym kolorze PANTONE

Od wielu lat oba przedsiębiorstwa współpracują ze sobą, realizując kolejne projekty smartfonów wyróżniających się na tle konkurencji pod kątem efektownych wersji kolorystycznych. Tym razem motorola przekazuje do dyspozycji klientów kolor Mocha Mousse. Wyrafinowany, pełen życia, ale nie pretensjonalny zarazem. Czy można stwierdzić, że nowe smartfony będą cechować się gustownym akcentem glamour? Zdecydowanie tak. Czy są przepełnione subtelną elegancją i wyrafinowaniem? Oczywiście, że tak. Czy w tym kolorze dają nam odrobinę luksusu? Jak najbardziej.

Mocha Mousse podkreśla wagę delektowania się chwilą i przypomina, aby oddawać się prostym przyjemnościom życia. Mocha Mousse zainspirowała nas również do stworzenia nowej obudowy zawierającej drobinki kawy. Jej ciepła i krzepiąca esencja ucieleśnia zmysłową naturę tego koloru, zachęcając użytkowników do dbania o siebie i sięgania po proste przyjemności. Wprowadziliśmy Mocha Mousse do dwóch różnych urządzeń, ponieważ kolor ten jest niezwykle wszechstronny i stylowy. Daje to naszym klientom więcej możliwości nawiązywania kontaktów, wyrażania radości i siebie samych. Jesteśmy niezwykle dumni z produktów dostępnych w kolorze roku 2025 Pantone, a także z naszego długoletniego, strategicznego partnerstwa z Pantone. Ruben Castano, Vice President of Customer Experience and Design w firmie Motorola.

Wybór tych konkretnych modeli raczej nie jest przypadkowy. Przykładowo, motorola razr 50 ultra cechuje się odważnym, a zarazem gustownym stylem. Nawiązuje oczywiście do modnej klasyki, jaką jest między innymi model telefonu razr V3. Podobnie jak nowy kolor roku 2025 PANTONE, który można „łączyć” z tymi cechami. Nie wspominając o tym, że mając składany smartfon, jakim jest razr 50 ultra, możemy wyróżniać się na tle znajomych, między innymi aparatem w trybie Flex View, który pomaga nam przygotować fotki i filmy na wiele różnych sposobów. Z kolei model edge 50 neo cechuje się trwałą konstrukcją – solidną, a jednocześnie elegancką. Potrafi więc urzekać, a zarazem zachwycać.