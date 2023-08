Kompromitacja PZPN. Na nagraniu z okazji 70-lecia Pucharu Polski, które zostało wyświetlone przed losowaniem I rundy Frotuna Pucharu Polski ukazał się sędzia piłkarski, który w 2005 roku został zatrzymany za próbę sprzedaży meczu. Mowa tutaj o Antonim Fijarczyku!

Kompromitacja PZPN – na filmiku sędzia skazany za korupcję

Kolejna wielka wpadka PZPN. Po zamieszaniu związanym z obecnością Mirosława Stasiaka na meczu reprezentacji Mołdawii Polski Związek Piłki Nożnej podczas transmisji losowania I rundy Fortuna Pucharu Polski na okolicznościowym nagraniu z okazji 70-lecia rozgrywek pokazano Antoniego Fijarczyka, skorumpowanego sędziego.

Kompromitacja PZPN. Wpadka goni wpadkę. Jak tak można? Skorumpowany sędzia piłkarski na filmiku z okazji 70-lecia Pucharu Polski (środek)

Wspomniany sędzia w 2005 roku został kategorycznie wydalony z Polskiego Związku Piłki Nożnej, kiedy okazało się, że jest on skłonny do sprzedania meczu. Został on przyłapany na gorącym uczynku, kiedy po wspólnej akcji Polskiej Policji i Piotra Dziurowicza, byłego prezesa GKS Katowice, kiedy chował 100 tysięcy łapówki w kole zapasowym.

Wpadka goni wpadkę

Transmisja na żywo była poświęcona losowaniu I rundy Fortuna Puchar Polski, jednak na początku pojawiło się nagranie, które wyświetlono z okazji 70-lecia rozgrywek. Stream z wydarzenia odbywał się na oficjalnym kanale PZPN na platformie YouTube – Łączy Nas Piłka.

W jednym kadrze, na pierwszym planie widać wspomnianego sędziego, który od 2005 kojarzy się z korupcją. To oczywiście nie obiło się bez echa w internecie. PZPN, a konkretnie Tomasz Kozłowski z Departamentu Komunikacji i Mediów w PZPN skomentował tę sprawę wpisem w serwisie X:

Kompromitacja PZPN. Wpadka goni wpadkę. Jak tak można? Źródło: Serwis X @TomaszKoz1987

