Koniec 2019 roku, a hasło 1234 wciąż cieszy się popularnością

Praktycznie cały czas słyszy się o rozmaitych atakach hakerskich. Czy to o próbach wyłudzenia pieniędzy, aż po szyfrowanie plików na całym dysku. Jednak nie wszystkie ataki muszą wymagać specjalnych umiejętności i przesiadywania przed komputerem po kilka, a nawet kilkanaście godzin. Czasem wystarczy… Wpisać cyfry po kolei. Tak, kolejna dekada już za nami, a wciąż takie banalne hasła jak “123456” cieszą się dużą popularnością. Nasuwa się więc pytanie, czym kierują się osoby, które wybierają tak oczywiste hasło?

Czołowe miejsca w rankingu zajmują hasła takie jak…

Omawiane hasło zajęło pierwsze miejsce w rankingu najgorszych haseł 2019 roku. Zaraz po nim znajduje się odpowiednik, który różni się jedynie dopiskiem na końcu w postaci trzech liczb, 789. Na trzecim miejscu znalazło się określenie układu klawiatury “qwerty”. Nie mogę również nie wspomnieć o czwartym miejscu. Okupuje sobie tę lokatę pozycja, która przez 9 lat plasowała się na drugim miejscu! Hasło te zwie się, uwaga uwaga, “password”. Jesteście zaskoczeni? Mnie też to nie zaskoczyło.

Dalej w rankingu można zauważyć tylko zlepki ciągów takich jak 123 czy qwerty, powtórzone po kilka razy te same cyfry, krótkie i proste zwroty tj. “iloveyou” czy “welcome” oraz popularne imiona. Dużych znaków nie ma co oczekiwać chyba, że serwis tego wymaga.

Jak stworzyć silne hasło?

Najprostszym sposobem jest skorzystanie z ogólnodostępnych generatorów haseł. Generują one dany ciąg znaków. Musimy podać jedynie nasze kryteria, czyli to z czego ma się zawierać. Czy mają się w nim znaleźć znaki specjalne, czy mają być same duże litery, mieszane, czy małe itd. itd. Niektóre kreatory hasła posiadają również wskaźnik siły hasła, więc jeżeli hasło posiada duże litery, cyfry oraz znaki specjalne tj. “!@#” to zdecydowanie będzie to silne hasło, o ile będzie posiadało 8 znaków wzwyż.

Jak sprawdzić czy moje dane uległy wyciekowi?

Ciekawi Was to, czy Wasze konta są bezpieczne? Strona haveibeenpwned.com czeka, aż z niej skorzystacie. Po wpisaniu Waszego adresu mail’owego, przeszukuje bazy danych, które pokazują jakie adresy zostały narażone na wyciek. Mi to nie raz uświadomiło, że jakaś strona nie przywiązywała szczególnej uwagi na bezpieczeństwo i naraziła się na wyciek.

Lista najgłupszych haseł w 2019 roku:

Poniżej przedstawiamy skróconą listę najgorszych tegorocznych haseł. Zalecamy podchodzenia do nich z dużym dystansem, bo niektóre są naprawdę głupie.

123456, 123456789, qwerty, password, 1234567, 12345678, 12345, iloveyou, 111111, 123123, abc123, , qwerty123, 1q2w3e4r, adminqwertyuiop, 654321, 555555, lovely, 7777777, welcome, 888888, princess, dragon, password1, 123qwe, 666666, 1qaz2wsx, 333333, michael, sunshine, liverpool, 777777, 1q2w3e4r5t, donald, freedom, football, charlie, letmein, !@#$%^&*, secret, aa123456, 987654321, zxcvbnm, passw0rd, bailey, nothing, shadow, 121212, biteme, ginger, 1q2w3e, baseball, abcdef, harley, george, summer, daniel, whatever, buster, jessica, hello, nicole, mercedes, hunter, corvette, joshua, 1234, fuckoff, ferrari, cheese, a12345, tigger, amanda, andrew, Robert, blahblah, 12341234, matthew, starwars, sophie, lakers, solo, access, 1989, jordan, google, maverick, 1991, 1990, ashley, tesla, Chelsea, 696969, trustno1, cookie, killer, banana, ranger, test123, merlin