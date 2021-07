Koniec kryptowalut Ethereum jest bliski? Górnicy pozbywają się sprzętu!

Popularność wykopywania kryptowalut Ethereum sprawiła, że dostępność GPU na rynku była znikoma, a jeśli karty graficzne pojawiały się w sklepach, to albo znikały w kilka sekund lub kosztowały niewyobrażalną sumę. Sytuacja ta powoli się zmienia, a początkiem końca kryptowalut mogą okazać się represje nałożone w Chinach na wykopywanie e-walut.

Wartość kryptowalut Ethereum maleje

Kryptowaluty Ethereum w ostatnim czasie przeżywały naprawdę bardzo dobry okres i była to świetna wiadomość dla osób, które wydobywały i posiadały tego typu waluty. Największa wartość kryptowaluty Ethereum, w maju, wynosiła 4382 USD, jednak od tamtego czasu ciągle spada. Obecnie wartość 1 Etheru wynosi około 2030 USD.

Wartość kryptowalut Ethereum regularnie spada!

Taki spadek wartości kryptowaluty Ethereum spowodowany jest w głównej mierze represjami, które zostały nałożone na kopanie kryptowalut przez chiński rząd. Górnicy, którzy przestraszyli się nowych ograniczeń rządu, notorycznie pozbywają się swojego sprzętu. A to jest bardzo dobra wiadomość dla graczy!

Dobra wiadomość dla graczy?

Spadek wartości Ethereum jest również spowodowany czymś innym – aktualizacją systemu kopania kryptowalut. Do tej porty e-waluty korzystały z mechanizmu dowodu pracy (z ang. Proof of Work), który wymagał wykorzystywania mocy obliczeniowej GPU. Aby wydobyć kryptowalutę, komputer musiał rozwiązań złożone problemy matematyczne.

Teraz jednak waluty te przechodzą na mechanizm Proof of Stake, co w wolnym tłumaczeniu można określić dowodem stawki. W tym przypadku górnik, który posiada w swoim portfelu tokeny, nagradzany jest ich większą liczbą. To sprawia, że nie jest konieczne wykonywanie ciężkich obliczeń, a co za tym idzie, jest mniejsze zapotrzebowanie na energię i sprzęt, który się do tego wykorzystuje.

To wszystko może sprawić, że sytuacja na rynku kart graficznych i laptopów gamingowych wkrótce się ustabilizuje. Będą one nie tylko szerzej dostępne, ale również ich ceny powrócą do normalności.