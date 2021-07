Co warto wiedzieć, inwestując w kryptowaluty?

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Wiadomości o cyfrowym pieniądzu elektryzują ludzi na całym świecie. Jeśli chodzi o kryptowaluty, najbardziej najbardziej znany jest Bitcoin. Czy tylko on daje możliwość zarobienia?

Na rynku funkcjonuje kilkadziesiąt różnych kryptowalut. Utarło się, że najważniejszą jest BTC, czyli Bitcoin, który uznawany jest za pierwszy tego rodzaju instrument finansowy. Na przestrzeni lat zaczęły pojawiać się nowe walory, których wartość waha się od równowartości kilku centów do kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Wirtualne pieniądze, podobnie jak znane od lat waluty czy akcje, są podatne na różnego rodzaju informacje np. o ograniczeniu pracy górników w Chinach czy zwiększeniu podatku od zysków na kryptowalutach w USA.

Kryptowaluty – przygotuj się do inwestycji

Zacznij od znalezienia platformy, która umożliwi Ci bezpieczne zakupy. Giełdy kryptowalut to zestawienie najlepiej ocenianych podmiotów przez użytkowników. Jest to jeden z najlepszych wskaźników, gdyż niezadowolony inwestor z pewnością podzieli się swoimi uwagami. Z drugiej strony osoby mające dobrą opinię o giełdzie, również publikują informacje lub dementują plotki.

Miejsce handlu jest bardzo ważne tak jak Twoja wiedza na temat zasad działania giełdy. Na początku wpłać niewielką kwotę i przeprowadź kilka transakcji kupna-sprzedaży. Poznaj podstawowe mechanizmy, abyś w kryzysowej sytuacji wiedział, jak wycofać środki. Nawet jeśli inwestujesz długoterminowo, to informacja pokroju „bankructwo coina” może wymagać natychmiastowych działań. W trakcie pożaru nie ma czasu na czytanie instrukcji obsługi gaśnicy – trzeba wiedzieć, jak jej bez wahania użyć.

Prowadzący giełdy pobierają prowizje. Istnieją jednak sposoby, aby ich nie płacić lub zminimalizować wielkość opłat. Zwykle, największe podmioty pobierają niewielkie daniny, a z części nawet rezygnują. Zachęca to użytkowników do inwestycji, a szczególnie traderów, czyli osoby, które wykonują wiele transakcji, w krótkich interwałach czasowych. Nawet niewielkie zmiany na wycenie kryptowalut, zachęcają niektórych użytkowników do kupna-sprzedaży coinów. Przy małych zmianach wartości, prowizja ma wpływ na zysk i może go uszczuplić.

Zadbaj o bezpieczeństwo

Pamiętaj, że inwestujesz realne pieniądze w wirtualne walory, co nie oznacza, że te ostatnie, nie są one prawdziwe. Wręcz przeciwnie! Kryptowaluty to instrumenty finansowe, które skutecznie opierają się kryzysowi związanemu z pandemią koronawirusa. Dzięki temu wielu inwestorów, ale także profesjonalnych graczy z rynku finansowego (banki, fundusze hedgingowe i inwestycyjne), lokuje środki w cyfrowy pieniądz. Bezpieczna przystań? Raczej nie, dlatego warto pewnie trzymać stery swojego portfela.

Zadbaj o bezpieczeństwo inwestowanych środków. Sprawdź, jak giełda rozwiązuje sprawy typu „Black Swan” (warto przeczytać książkę o tym tytule, której autorem jest Nassim Taleb). Co należy przez to rozumieć? Nagły atak hakerski destabilizujący platformę, kradzież środków lub innych poufnych danych. Jedna z giełd, Binance, została zaatakowana w maju 2019 roku. Skradziono inwestorom równowartość 32 mln $. Zarząd giełdy pokrył te straty z własnych środków. To dobry przykład, jak buduje się wiarygodność.

Kryptowaluty to interesujący instrument finansowy. Znawcy rynku wieszczą, że blockchain, na którym oparty jest mechanizm działania wirtualnego pieniądza, będzie nabierał na znaczeniu w przyszłości. Wydaje się, że obecna sytuacja to dobra okazja, aby zagłębić się w ten temat, a przy okazji zarobić na kryptowalutach. Stracić też można, bo każdy „pewniak” i określenie tupu „bez ryzyka”, powinny zawsze budzić Twój niepokój.