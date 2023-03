Konsola Xbox Series X czy Series S – którą wybrać w 2023?

Wybór konsoli nie jest łatwy. Zwłaszcza, że obecna generacja oferuje ogromną moc, niezależnie od tego, jaki model wybierzemy. W przypadku konsol od Microsoft wybór stoi pomiędzy dwoma wariantami. Może to być konsola Xbox Series X oraz Series S. Na papierze to właśnie Series X jest lepszy, ale czy warto go wybrać? A może to właśnie słabsza konsola będzie w naszym wypadku odpowiednim wyborem? Przekonajmy się!

W przeciwieństwie do Sony i PlayStation 5, Microsoft postanowił wydać na rynek dwie wersje konsol. Różnice pomiędzy urządzeniami giganta z Redmond widać już gołym okiem, a największe z nich widoczne są w cenie. Konsola Xbox Series X jest potężniejsza od swojego młodszego brata – Series S. Warto dodać, że Series X jest od słabszej wersji większy. Czym różnią się od siebie oba modele i co oferują? Sprawdzicie to czytając dalej ten tekst.

Konsola Xbox Series X – mocarz w każdym wydaniu

Ale co tak naprawdę oferują konsole Xbox Series X? Flagowy model Microsoftu został wyposażony w procesor AMD Zen 2 o mocy obliczeniowej do 3,8 GHz, kartę graficzną AMD RDNA 2 o mocy 12,15 TFLOPS i 16 GB RAM GDDR 6 oraz dysk SSD o pojemności 1 TB. W praktyce wygląda to tak, że bez problemu możemy grać w rozdzielczości 4K przy 120 klatkach na sekundę, przy włączonym ray tracingu, HDR i wszystkich udogodnieniach, których zadaniem jest sprawienie, aby rozgrywka zapierała dech w piersiach.

Oczywiście, nie można zapomnieć o napędzie optycznym Blu-ray. Wszystko to zostało zamknięte w minimalistycznej, kwadratowej obudowie, która według wielu wygląda o wiele lepiej niż design PlayStation 5. Patrząc na porównanie wyglądu obu konsol, trudno się z tym nie zgodzić.

Konsola Xbox Series X to najmocniejszy wariant nowego Xboxa.

Sprawdź również ile będzie kosztował iPhone 15 PRO.

Kontrolery w przypadku obu konsol (mam na myśli Series X i Series S) są takie same, dlatego też w tym przypadku nie ma różnic. Pady do Xbox zostały nieco przeprojektowane tak, aby jeszcze lepiej leżały w dłoni. Teksturowa powierzchnia sprawia, że kontroler w żadnym, nawet w gwałtowniejszym ruchu, nie ma szans wysunąć nam się z dłoni. Nawet jeśli stracimy bramkę w 90. minucie. Pad do Xbox Series X i Series S leży w dłoni znakomicie, a to spory komplement, ponieważ już poprzednia wersja kontrolera była świetna!

Konsola Xbox Series X. Pad do najnowszej generacji konsol Microsoft leży w dłoni jeszcze lepiej niż poprzedni. A to spore osiągnięcie!

Xbox Series S – młodszy brat, który też coś potrafi!

Xbox Series S to najtańsza, ale i najsłabsza konsola obecnej generacji dostępna na rynku. Zarówno jeśli mówimy o urządzeniach Microsoftu, jak i Sony. Najsłabsza, to nie znaczy, że nie nadaje się do grania. Wręcz przeciwnie! To niewielkie i minimalistycznie zaprojektowane urządzenie nie tylko prezentuje się bardzo dobrze, ale przede wszystkim oferuje odpowiednią moc, która zapewni rozrywkę.

Konfiguracja oferuje 8-rdzeniowy procesor AMD Zen 2 z mocą do 3,6 GHz, kartę graficzną AMD RDNA 2, która oferuje 4 FLOPS mocy, 10 GB RAM GDDR 6, a także dysk 512 GB SSD, z czego do użytku gracza zostaje przeznaczone 360 GB. Jeśli chcielibyście znaleźć laptopa o takiej mocy lub skonfigurować komputer o podobnych parametrach i w cenie poniżej 1500 złotych, to nie ma na to najmniejszych szans.

Oczywiście, taka cena oraz gorsza specyfikacja, niosą za sobą kilka ustępstw. Przede wszystkim maksymalna rozdzielczość, jaką oferuje konsola Xbox Series S to 1440p przy 120 klatkach na sekundę. Konsola obsługuje ray tracing oraz HDR. Co więcej, na pokładzie nie znajdziemy napędu, więc będziemy musieli polegać na naszej organizacji gier na dysku. Niemniej jednak jest to urządzenie, które oferuje bardzo wiele… za niewiele.

Konsola Xbox Series X. Granie w najnowsze gry, a to wszystko za mniej niż 1500 złotych? To aż nie do pomyślenia, ale tyle kosztuje własnie Series S.

Korzyści z posiadania Xboxa? Jest ich kilka!

Niezależnie od tego, czy kupimy konsolę Xbox Series X czy Series S, zakup ten niesie za sobą wiele pozytywów. Przede wszystkim warto wymienić tutaj wsteczną kompatybilność. Co to oznacza? Jeśli w przeszłości posiadaliście starszego Xboxa, czy to One, czy 360, bez problemu będziecie mogli grać gry właśnie ze starszych generacji konsol od Microsoftu.

Kolejnym bardzo ciekawym rozwiązaniem jest subskrypcja Game Pass, która daje dostęp do setek gier w ramach opłacania abonamentu. Dostępna jest również wersja Ultimate tej usługi, która daje nam dostęp do tytułów nawet w dzień premiery! Dodatkowo zyskujemy także dostęp do biblioteki EA Play, w której znajdują się tytuły wydawane przez Electronic Arts.

Kupując konsolę możemy opłacać abonament na usług Game Pass, która daje nam dostęp do setek gier!

Którą konsolę wybrać?

Konsola Xbox Series X czy Series S? Na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Słabsza wersja urządzenia z pewnością jest czymś, co pozwoli nam wejść w świat obecnej generacji konsol. Bo przecież będziemy mogli grać we wszystkie gry, które dostępne są na Series X, jednak w nieco gorszej jakości. Warto jednak pamiętać, że konsola Xbox Series S kosztuje naprawdę niewiele, ponieważ są to okolice 1399 złotych. Urządzenie to spełni wymagania przeciętnych graczy, którzy dwa razy w tygodniu chcieliby siąść przed monitorem czy telewizorem i ograć przygodówki, czy pograć ze znajomymi w strzelanki online.

Konsola Xbox Series X czy Series S – którą wybrać?

Jeśli jednak zaliczasz się do grona wymagających graczy i jeśli masz już kupować sprzęt, to ten z wyższej półki, to konsola Xbox Series X jest po prostu dla Ciebie. Warto zaznaczyć, że w przypadku wyboru Xbox Series X potrzebny jest również odpowiedni telewizor lub monitor, który obsługuje rozdzielczość 4K i oferuje odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz. Dopiero wtedy będziemy mogli w pełni odczuć możliwości tej mocniejszej z konsol firmy Microsoft. Konsola Xbox Series X została wyceniona na ponad 2,5 tys. w zależności od zestawu i dodatków.

Jeśli chcesz poznać ceny konsol, zachęcam do sprawdzenia tego linku, pod którym kryją się oferty Xbox Series S i Series X na Allegro.