Ostatnimi czasy w Chinach rozprzestrzenia się koronawirus z Wuhan. Jak wiadomo sytuacja u naszych przyjaciół z Azji jest naprawdę ciężka i niestety odbija się to też na rynku. Spora część firm zamyka linie produkcyjne, a niektóre marki rozważają całkowite przeniesienie produkcji poza Chiny. Wśród nich jest znane przedsiębiorstwo Sharp. Problemy ma także producent konsol, Nintendo.

Nintendo i problemy, które powoduje koronawirus z Wuhan

Japońska firma Nintendo przyznała się na swoim Twitterze, że ma problemy z produkcją, jak i dostawami swoich produktów. Niestety nie jest to dla nich dobra sytuacja, bowiem ich przenośna konsola Switch jest bardzo popularna. Koronawirus z Wuhan jest jednym z powodów, przez który zaczyna brakować urządzeń w magazynach. Nintendo nie zdradziło kiedy i czy w ogóle opanuje problem z dostawami. Mimo wszystko powinniśmy być dobrej myśli. Wydaje mi się, że marka nie pozwoli na to, by wirus spowodował kryzys sprzedażowy.

Sharp przenosi swoją linię produkcyjną poza Chiny?

Jeśli sytuacja, jaką powoduje koronawirus z Wuhan nie zostanie szybko rozwiązana, bądź opanowana w takim stopniu, by linie produkcyjne mogły ruszyć to Sharp może popaść w niemałe problemy. Z opublikowanego raportu firmy wynika, że w ostatnim kwartale 2019 roku, zaliczyła spadek przychodów. Spadek dochodów marki to o 1,2% w porównaniu do ostatniego kwartału 2018 roku. Sytuacja w Chinach dalej jest bardzo skomplikowana, a to nie napawa optymizmem. Niestety możemy snuć obawy, że 1 kwartał 2020 roku również nie będzie należeć do najlepszych, jeśli chodzi o przychody firmy Sharp.

Przedsiębiorstwo informuje również, że skutki wirusa będą widoczne jeszcze bardziej. Dodając, że na ten moment oszacowanie strat jest trudne, bowiem wirus z Wuhan dalej się panoszy nie tylko po Chinach, lecz także spotykany jest na całym świecie. Katsumi Nomura, wiceprezes marki Sharp informuje, że firma rozważa przeprowadzkę z regionu, jeśli epidemia nie zostanie zwalczona. Na chwilę obecną nic więcej na ten temat nie wiadomo.

Źródło: gizmochina.com