Krux Crato RGB – Nowa klawiatura lubianego producenta

Kim jest Krux przedstawiać nie trzeba. Bardzo popularny na naszym rynku producent oferujący peryferia o świetnym stosunku ceny do jakości. Do rodziny dołączyła właśnie klawiatura – Krux Crato RGB. Czego można się po niej spodziewać? Zapraszam do lektury recenzji.

Wstęp i specyfikacja Krux Crato RGB

Producent tym razem postawił na klawiaturę w pełnym rozmiarze. Poprzednie modele były konstrukcjami TKL. Cieszy więc to, że pamiętano o zwolennikach bloku numerycznego. Obecna jest podkładka pod nadgarstki a także przyciski multimedialne wraz z rolką, co jest swoistą nowością u Kruxa. Ogólny design jest prosty i bez zbędnych wodotrysków. Całość prezentuje się dobrze i przykuwa uwagę. Należy jednak wspomnieć, że nie pozostawiono nam wyboru w kwestii przełączników. Obecne w Krux Crato RGB są tylko te w kolorze brązowym. Za chwilę omówię jakość wykonania, jednak zanim to się stanie warto rzucić okiem na specyfikację.

Rozmiar: Pełny 100%

Pełny 100% Układ: US ANSI

US ANSI Przełączniki: Outemu Brown

Outemu Brown Wymiary: 437 x 131 x 36 mm (klawiatura) + 437 x 60 x 20 mm (podkładka)

437 x 131 x 36 mm (klawiatura) + 437 x 60 x 20 mm (podkładka) Typ przełącznika: Dotykowy (tactile)

Dotykowy (tactile) Typ klawiatury: Otwarta (float-key)

Otwarta (float-key) Podświetlenie: RGB, Strefowe

RGB, Strefowe Materiał obudowy: Metal, tworzywo sztuczne

Metal, tworzywo sztuczne Materiał keycapów: ABS

ABS Metoda wytwarzania keycapów: Double-shot

Double-shot Oprogramowanie: Nie

Nie Bezprzewodowa/przewodowa: Nie/Tak

Nie/Tak Łączność: USB-A (na stałe)

USB-A (na stałe) Hotswap przełączników: Nie

Nie Waga: 955 g

Konstrukcja oraz jakość wykonania

Jakość wykonania nie wywoła efektu wow, ale także nie zawstydzi jeśli pod uwagę zostanie wzięta cena. Mount plate to standardowo metalowa płyta, zaś case wykonany został z tworzywa sztucznego. Nakładki wykonano z ABS’u w technologii double-shot, co oczywiście jest na plus. Nóżki umożliwiają regulację kąta nachylenia w dwóch poziomach (razem z domyślnym). Nie zapomniano także o gumach antypoślizgowych na spodzie, których jest dość sporo. W połączeniu gum ze sporą wagą Krux Crato RGB trudno o przypadkowe jej przesunięcie. Nie rozumiem jednak faktu podkładki przykręcanej na śruby. Uniemożliwia to szybki jej demontaż w razie potrzeby.

Stabilizatory, co ciekawe zostały w Krux Crato RGB nasmarowane. Nie zdarza się to zbyt często w tej półce cenowej. Przełączniki zapewniają poprawną pracę, brakuje im co prawda płynności, ale nie ma co oczekiwać cudów od podstawowych switchy Outemu. Niekiedy można usłyszeć charakterystyczny brzdęk sprężyny. Poniżej prezentuję test dźwięku klawiatury Krux Crato RGB.

Podświetlenie i wyposażenie

Podświetlenie jakie zostało zastosowane to RGB, jednak podzielone na 6 stref z przypisanymi na stałe kolorami. Nie jestem fanem tego typu iluminacji. Zdecydowanie preferuję jeden stały kolor lub pełne punktowe oświetlenie. Nie ma jednak co wybrzydzać, cena dobitnie świadczy o półce cenowym. Obecnych jest kilka efektów świetlnych, poniżej pozostawiam do wglądu mały przegląd.

Jeśli zaś chodzi o wyposażenie to poza Krux Crato RGB oraz zamocowaną na śruby podkładką pod nadgarstki obecny jest także keycap puller. Niewiele, ale wystarczająco. Kabel w oplocie, zamocowany na stałe o długości 1.8 m powinien wystarczyć do większości typowych zastosowań.