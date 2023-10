Krzyk restartuje grę. Takiego horroru jeszcze nie było

Horror to bardzo popularna tematyka zarówno wśród produkcji filmowych, jak i wśród gier komputerowych. Z reguły gry z tego gatunku nie oferują żadnych nowatorskich rozwiązań. Okazuje się, że można wymyślić coś nowego, ponieważ w przypadku tytułu “Don’t Scream” krzyk restartuje grę. Jest to bardzo ciekawy i niespotykany koncept!

Krzyk oznacza restart

“Don’t Scream” to niewielka gra stworzona przez dwóch deweloperów, która oferuje niezwykle ciekawy i jednocześnie niepokojący klimat. Gameplay nawiązuje do nagrać z kamer VHS, więc mamy tutaj nawiązanie do takich tytułów, jak Paranormal Activity czy Blair Witch Project. Ten klimat naprawdę może przestraszyć. Naszym zadaniem jest przeżyć 18-minut eksploracji lasu. Wydaje się łatwe? Nie do końca.

18-minut rozgrywki nie brzmi wymagająco, jednak jak możemy przeczytać w opisie gry, czas leci tylko w momencie, kiedy się poruszamy. To jednak nie wszystko, ponieważ gra posiada bardzo specyficzną opcję – jakiekolwiek krzyknięcie wydany podczas rozgrywki powoduje, że gra zaczyna się od nowa! Oznacza to tyle, że jeśli chcemy zagrać w tę grę, potrzebujemy mikrofonu!

Takiego horroru jeszcze nie było. Każdy głośniejszy dźwięk restartuje grę! Źródło: Steam Takiego horroru jeszcze nie było. Każde krzyknięcie restartuje grę! Źródło: Steam

Z pewnością mamy do czynienia ze stresującą grą

Jak podają producenci, krzyk jest tutaj kluczowy i należy spodziewać się niespodziewanego. Tytuł opisywany jest jako generator strachu i tak też powinien być traktowany. Gra nie posiada złożonej fabuły, a jump-scare’y są nieprzewidywalne i kompletnie losowe.

Krzyczenie opisywane jest jako nieodłączny element, który sprawi, że granie w tę grę będzie miało sens. Oczywiście wymóg posiadania mikrofonu można obejść, jednak cała gra straci swój klimat. Premiera tytułu planowana jest na ten rok, jednak nie ma jeszcze dokładnej daty. Obecnie dostępna jest we wczesnym dostępie.

Źródło: Steam