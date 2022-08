Krzysztof Piątek zmieni klub? Wielkie oczekiwania. Liga Mistrzów na horyzoncie!

Krzysztof Piątek znalazł się w kręgu zainteresować klubu, który w tym sezonie zagra w Lidze Mistrzów. Mowa tutaj o FC Kopenhadze, duńskiej drużynie, której barwy reprezentuje już Kamil Grabara. Czy polski napastnik spełni wielkie nadzieje w nim pokładane?

Krzysztof Piątek trafi do Danii?

Napastnik reprezentacji Polski po świetnym epizodzie w Genoi zapracował sobie na transfer do AC Milanu. Drużyna Rossoneri potrzebowała napastnika i sięgnęła po Polaka w połowie sezonu. Piątek błyszczał w mediolańskim klubie jedynie pół sezonu, a w 36 spotkaniach strzelił 13 bramek. Włoski klub nie widział przyszłości Polaka, dlatego też został on sprzedany do Herthy BSC.

Krzysztof Piątek w Hercie Berlin

Nadzieje były duże, ponieważ Krzysztof Piątek miał pomóc niemieckiemu klubowi w walce o topowe miejsca w tabeli. Niestety, na początku nie mógł przekonać do siebie trenera, a potem doznał kontuzji kostki, która wykluczyła go z gry na kilka miesięcy. Przez to też nie pojechał na Mistrzostwa Europy 2022. Po powrocie został wypożyczony do Fiorentiny, jednak po obiecującym początku, forma znowu przygasła.

Liga Mistrzów w Kopenhadze. Piątek pomoże?

Okazuje się, że Krzysztof Piątek znalazł się na celowniku duńskiego zespołu FC Kopenhaga. W transferze pokłada się spore nadzieje, zwłaszcza że mistrz Danii w tym sezonie zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Zmierzy się on w niej z Manchesterem City, Borussią Dortmund oraz Sevillą. Priorytetem jest sprowadzenie napastnika, a głównym kandydatem jest właśnie Polak.

Według najnowszych informacji rozmowy pomiędzy klubami trwają. Johhny Kokborg, duński dziennikarz sportowy twierdzi, że Krzysztof Piątek może zostać gwiazdą tamtejszej ligi. Mówi jednak, że kluczowe w osiągnięciu tego sukcesu jest zdrowie napastnika.

Źródło: Meczyki.pl