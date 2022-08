Paul Pogba był więziony i szantażowany przez swojego brata

Paul Pogba jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie. Niedawno trafił on z Manchesteru United do Juventusu. Teraz na świat wyszły szokujące informacje na temat jego życia poza boiskiem. Francuz był szantażowany i więziony, a jednym ze sprawców był brat piłkarza.

Konflikt w rodzinie powodem szantażu

Paul Pogba znalazł się na ustach wszystkich, jednak nie ze względu na osiągnięcia piłkarskie, ale to co działo się w jego życiu poza boiskiem. Zaczęło się od tego, że brat piłkarza, Mathias, zapowiedział, że za pośrednictwem mediów społecznościowych ujawni on sensacyjne informacje na temat pomocnika Juventusu. Mężczyzna stwierdził, że posiada także informacje na temat Kyliana Mbappe.

Salut à tous, je viens de rejoindre Twitter car j'ai soudainement eu envie de m'exprimer et prochainement je crois que je vais bien me lâcher ! Alors suivez moi et tenez-vous prêt !

👇🏿 La vidéo complète est sur insta

@mathiaspogbaofficial pic.twitter.com/femvMRN7PQ — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 27, 2022

Pojawiły się także nowe informacje dotyczące tego, co wydarzyło się w marcu tego roku. Paul Pogba miał zostać uwięziony w Paryżu, a sprawcami mieli być przyjaciele z dzieciństwa oraz dwójka zakapturzonych mężczyzn. Sytuacja była bardzo poważna, ponieważ w sytuacji wykorzystano karabiny szturmowe.

Przeczytaj także: Audi od sezonu 2026 wchodzi do F1!

Paul Pogba był więziony przez swojego brata

Z ustaleń francuskich dziennikarzy Paul Pogba był szantażowany. Dwóch wcześniej wspomnianych zakapturzonych mężczyzna żądało od zawodnika aż 13 milionów europ. Jak się okazało, zawodnik Starej Damy w jednym z oprawców rozpoznał swojego brata, Mathiasa. Zawodnik wyznał, że chcieli oni go zdyskredytować, rozsiewając nieprawdziwą plotkę, w której miał on poprosić lokalnego szamana, aby ten rzucił klątwę na Kyliana Mbappe.

Paul ze swoimi braćmi – Mathiasem i Florentinim. Źródło: Twitter

Szantażyście śledzili piłkarza, który widział ich niejednokrotnie w ostatnich miesiącach. Do spotkania doszło w Manchesterze, kiedy Paul Pogba był zawodnikiem United, a potem w lipcu, kiedy trafił on do Juventusu. Spotkał ich w ośrodku treningowym swojego klubu. To właśnie wtedy piłkarz zorientował się, że wśród nich jest jego brat. Piłkarz oraz Mathias mają trudną relację. Przez kilka ostatnich lat Pogba pomagał swoim przyjaciołom oraz bratu w kwestiach finansowych, jednak wszystko zaczęło się psuć, kiedy odkrył, że jeden z nich wykradł z jego kart kredytowej aż 200 tys. euro.

O uwięzieniu i szantażu zawodnika dowiedział się włoski klub, który poradził piłkarzowi zgłoszenie sprawy na policję.

Źródło: Twitter @LeMathiasPogba/ @Trojkolorowa_