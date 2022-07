W profesjonalnym sporcie taka wpadka nie powinna mieć miejsca. Romanowski nie dopełnił limitu wagowego przed KSW 72!

KSW 72 – walka wieczoru zagrożona!

Tomasz Romanowski to postać dobrze znana fanom mieszanych sztuk walki. Niestety, popularnemu „Tommiemu” nie udało się zbić wagi do założonego limitu. Zawodnik konkuruje w mocno obsadzonej kategorii półśredniej to znaczy, że na dzień przed galą Romanowski miał „ściąć” do limitu 77 kg. Niestety waga pokazała o 3 kg więcej, co sprawiło, że do starcia dojdzie jednak „Tommy” utraci połowę swojej wypłaty.

KSW 72 - Romanowski nie zrobił wagi! Nie dostanie połowy wypłaty! KSW 72 - Romanowski nie zrobił wagi! Nie dostanie połowy wypłaty!

Grzebyk vs Romanowski potencjalnym „dominatorem”?

Walka obu zawodników była zapowiadana jako „dominator” czyli starcie, które wyłoni kolejnego przeciwnika dla mistrza kategorii półśredniej – Roberto Soldića. Chorwat jest niepokonany w federacji KSW, pokonując legendy tj. Khalidova i Materlę umocnił się na tronie mistrza. Grzebyk i Romanowski są jedynymi, którzy mogą stawić czoła piekielnie mocnym uderzeniom „Robocopa” Sam zawodnik skomentował sytuacje z niezrobieniem wagi wymownymi słowami:

KSW 72 - Romanowski nie zrobił wagi! Nie dostanie połowy wypłaty! KSW 72 - Romanowski nie zrobił wagi! Nie dostanie połowy wypłaty!

„Niestety, nie udało się zrobić wagi. Dużo zostało. Czas powiedzieć sobie stop w tej kategorii. Gratulacje dla Grzebyka, jutro damy wojnę życia”

PPV gali KSW 72 dostępne do wykupienia tutaj!

Źródło zdjęć” portal mmarocks.pl,