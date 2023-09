Kupiłeś już cichy dla dziecka? Bo Lee ma nową kolekcję!

Powrót do szkoły stał się faktem, a za rogiem czai się już jesień, a to oznacza, że potrzebne będą nowe cichy dla dziecka! Marka Lee z ogromną przyjemnością ogłasza nadchodzącą kolekcję na jesień-zimę 2023 roku. “Lee Kids Everyday”, to sesja, która ma na celu ukazanie radości, swobody i zabawy, towarzyszących dzieciństwu, wykorzystując dżins jako element przewodni.

Czas na jesień i czas na nowe cichy dla dziecka

Duch dziecięcej beztroski wspaniale ukazuje się w tej pełnej życia sesji zdjęciowej “Lee Kids Everyday”. Od placów zabaw po parki, skateparki i miejskie otoczenie, zdjęcia zostały wykonane w różnorodnych, zabawnych sceneriach. Głównym celem było stworzenie swobodnej atmosfery, zachęcającej dzieci do wyrażania siebie i do zabawy w dżinsach.

Marka przygotowała nową kolekcję ubrań dla najmłodszych jesień-zima 2023.

Fotograf dążył do uchwycenia szczerych i spontanicznych chwil, które podkreślają wyjątkową osobowość i indywidualność każdego dziecka. Zdjęcia obejmują urocze portrety poszczególnych dzieci, grupowe ujęcia ukazujące radosne przyjaźnie oraz momenty, w których dzieci bawią się rekwizytami i akcesoriami, co podkreśla zabawny charakter sesji.

Marka stawia na jeans i podkreśla jego funkcjonalność

Mimo pełnej kolorów, energii i poczucia przygody, sesja skupia się na charakterystycznych produktach marki i idei, że dżinsy to nie tylko materiał, ale także miejsce do zabaw, odkrywania i tworzenia niekończących się przygód dla dzieci.

Lee zachęca wszystkich do uczestnictwa w premierze kolekcji na sezon jesień-zima 2023, gdzie będzie można podziwiać porywające fotografie z sesji. Ta doskonale oddaje zamiłowanie marki do celebrowania dzieciństwa, promowania indywidualnego wyrażania siebie oraz inspiracji najmłodszych poprzez modę.

Więcej informacji na temat nowej kolekcji jesień-zima 2023 znajdziesz na stronie marki.