LAMAX Sounder2 ten głośnik bluetooth to must have na wakacje

LAMAX Sounder2 to środkowy model z rodziny Sounder2 czeskiego producenta. Czy bezprzewodowy głośnik oprócz wysokiej jakości wykonania może pochwalić się równie wysoką jakością dźwięku? Jak sprawdził się podczas testów? Czas się o tym przekonać.

Wygląd i jakość wykonania

Głośnik bezprzewodowy LAMAX Sounder2 to urządzenie, które przede wszystkim może pochwalić się wysoką jakością wykonania i materiałami, które sprawiają, że model ten prezentuje się bardzo dobrze. Głośniki zostały zabezpieczone metalową siatką, która została pokryta materiałem chroniącym ją przed przetarciami i uszkodzeniami. Głośnik niskich tonów został umieszczony na spodzie, natomiast na górze znajdziemy pokrętło służące do regulacji głośności. Ten element bardzo przypadł mi do gustu, ponieważ nie tylko działa bardzo dobrze, ale pozwala również na szybką i sprawną zmianę głośności. Dla mnie jest to o wiele wygodniejsze rozwiązanie niż przyciski.

Głośnik Sounder2 Głośnik Sounder2

Przeczytaj także: Wydajny powerbank Lamax 10000 mAh

Jeśli jesteśmy już przy przyciskach, te do sterowania głośnikiem LAMAX Sounder2 znalazły się na pasku umieszczonym pomiędzy głośnikami. Zostały one pokryte gumowym materiałem, tym samym, który znajdziemy przy górnej i dolnej krawędzi urządzenia. Za co odpowiadają przyciski zamontowane na głośniku? Główny służy nie tylko do uruchamiania urządzenia, ale również włączania dźwięku 3D. Poza nim znajdziemy również dodatkowe przyciski do regulacji głośności/zmiany utworu, play/stop, oraz przycisk uruchamiający asystenta głosowego (Siri, Asystent Google), który jednocześnie służy do parowania z innymi głośnikami LAMAX, tak aby grały one w parze. Mówię tutaj o funkcji TWS.

Pod przyciskami znalazła się gumowa zaślepka, która chroni przed wodą port USB-C przeznaczony do ładowania, wejście jack 3,5 mm oraz wejście na karty micro SD. Te dwa ostatnie oznaczają, że głośnik daje możliwość odtwarzania muzyki również z innych źródeł niż Bluetooth. Dopełnieniem całości jest miejsce na sznurek (znajdujący się w zestawie), dzięki któremu będziemy mogli zawiesić głośnik lub wygodnie założyć go na nadgarstek. W designie głośnika dominuje czerń, a akcenty, takie jak logo producenta są koloru turkusowego.

Głośnik Sounder2

Rozwiązania zastosowane w LAMAX Sounder2

LAMAX Sounder2 to głośnik, który został wyposażony w rozwiązania, które nie tylko mają sprawić, że jakość dźwięku będzie wysoka, ale również w takie, które zwiększą jego możliwości. Przede wszystkim, trzeba wymienić tutaj funkcję BeatShare z TWS. Pozwala ona na połączenie w parę z innym głośnikiem czeskiego producenta wyposażonym w to rozwiązanie. Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć parę głośników stereo, co pozwoli na nagłośnienie np. domówki. Wystarczy przytrzymać odpowiedzialny za to rozwiązanie przycisk i cieszyć się donośnym dźwiękiem stereo.

Oczywiście, głośnik LAMAX Sounder2 może służyć jako zestaw do rozmów. Został on wyposażony w mikrofon, który pozwala na rozmowę telefoniczną bez potrzeby sięgania po telefon. Funkcja ta działa bardzo dobrze i naprawdę nie ma się tutaj do czego przyczepić. Mikrofon zbiera nasz głos i jesteśmy wyraźnie słyszalni przez rozmówcę.

Głośnik Sounder2 Głośnik Sounder2 Głośnik Sounder2

Tak jak już wspomniałem w przypadku opisu wyglądu głośnika, LAMAX Sounder2 pozwala na odtwarzanie muzyki z wielu źródeł. Głównym i podstawowym jest oczywiście łączność bezprzewodowa. Urządzenie korzysta z łączności Bluetooth 5.0, która pozwala na odtwarzanie dźwięku nawet z odległości 18 metrów. Gwarantuje ona wysoką jakość przesyłu audio oraz nie pobiera tyle energii, co poprzednie wersje, co przekłada się oczywiście na dłuższą pracę na pojedynczym ładowaniu. Poza Bluetooth możemy odtwarzać muzykę za pomocą karty MicroSD bądź przewodu audio jack 3,5 mm.

Warto również zaznaczyć, że głośnik posiada certyfikat IP67, co oznacza, że jest on odporny na zachlapania, kurz, deszcz czy śnieg. Bez obaw można używać go na zewnątrz i nawet wtedy, gdy “złapie nas” ciepły, letni deszcz, nie musicie martwić się o to, że np. się uszkodzi, ponieważ jest on odpowiednio zabezpieczony.

Jak gra LAMAX Sounder2?

Najważniejszą kwestią w przypadku każdego głośnika jest oczywiście jakość dźwięku. Jak pod tym względem wypada LAMAX Sounder2? Muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Dźwięk ma bardzo ładną barwę i jest zróżnicowany. Wokale są czyste, dzięki czemu słuchanie muzyki jest po prostu przyjemne. Głośnik został wyposażony w funkcję SuperBass, który podbija niskie tony, dzięki czemu te piosenki, które są nimi przepełnione, brzmią bardzo dobrze. Średnie i wysokie tony są dobrze słyszalne, chociaż w niektórych utworach sporo brakuje im do ideału. Niemniej jednak, głośnik ten sprawdza się w większości gatunków muzycznych. Scena muzyczna jest szeroka i większość instrumentów jest dobrze słyszalna.

Praktycznymi rozwiązaniami są funkcję SuperBass oraz 3D, dzięki którym dźwięk zyskuje na jakości. Pierwsze rozwiązanie mocno podbija niskie tony, drugie zaś sprawia, że dźwięk po prostu zaczyna nas otaczać. Co więcej, głośnik oferuje dźwięk 360 stopni, więc niezależnie od tego, w którą stronę będzie on zwrócony, utwory będą odtwarzane równomiernie i we wszystkich kierunkach. Warto podkreślić, że moc głośnika LAMAX Sounder2 to 30W, więc mówimy tutaj o modelu, który potrafi wygenerować donośny dźwięk, a to z pewnością sprawdzi się podczas domowej imprezy.

Głośnik Sounder2

Bateria to duży atut głośnika

Producent zdecydował się na zamontowanie w LAMAX Sounder2 baterii o pojemności 4000 mAh. Akumulator ten ma zapewnić 12 godzin bezustannej pracy. Wartość ta jest łatwa do osiągnięcia, ponieważ przy głośności na poziomie 50 proc. udało mi się słuchać muzyki przez ok. 11 godzin. Jest to bardzo dobry wynik, którego nie powstydzą się urządzenia ze zdecydowanie wyższej półki. Czas ładowania głośnika do pełna wynosi ok. 3 godziny.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na stronie producenta.