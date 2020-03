Marka Lee Jeans rozpoczyna kampanię West Coast Adventures wiosna-lato 2020. W tym celu zaprosiła wielu kreatywnych artystów z Kalifornii. Dlaczego akurat firma zdecydowała się na Zachodnie Wybrzeże? To proste. Lee Jeans właśnie z tego miejsca pochodzi. Warto dodać, że to nie pierwsza tego typu akcja, bowiem kampania nawiązuje do ubiegłorocznej promocji – jesień-zima 2019. Wtedy to artyści z Kansas opowiadali o swoich historiach. Tym razem mówimy o Kalifornii. Kampania ma odzwierciedlić czas, kiedy to Lee Jeans ruszył na zachód na początku XX wieku w celu wykorzystania drzemiącej tam kreatywności.

Zobacz kampanię West Coast Adventures wiosna-lato 2020

Jak widać na powyższym filmie promocyjnym marka skupia się na odzwierciedleniu swojego bogatego dziedzictwa. Firma przedstawia na nim nową grupę infulencerów oraz innowatorów. Część z nich jest rdzennymi Kalifornijczykami. Są też tacy, którzy przyjechali z wielu różnych regionów świata, ponieważ zwabił ich dynamiczny i wielokulturowy tygiel tego, konkretnego stanu Ameryki.

Lee Jeans wiosna-lato 2020

Lee Jeans West Coast Adventures wiosna-lato 2020 to ukłon w stronę bogatej historii. Autorzy twierdzą, że kampania jest idealnym odzwierciedleniem marki. Ta zawsze stawiała na autentyczność i innowacje. Kto wziął udział w kampanii? Przede wszystkim uliczni artyści, fotograficy, modele, muzycy, a nawet… florysta. Może wydawać się, że łączy ich niewiele. Jest to jednak pasja do tworzenia oraz wyczucie stylu. Każdy z ambasadorów marki został sfotografowany w swojej kreatywnej przestrzeni, rzecz jasna w Kalifornii podczas pracy, a więc robienia tego, co lubi najbardziej.

Warto odwiedzić sklep producenta aby poznać całą kolekcję wiosna-lato 2020. Macie już swoich “ulubieńców”? Dajcie znać w komentarzach pod tym artykułem.