Legia vs Midtjylland. Gdzie oglądać mecz za darmo?

Mecz Legia vs Midtjylland to rozstrzygające spotkanie, które wyłoni drużynę mogącą cieszyć się do awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Sprawa awansu jest otwarta, ponieważ pierwszy mecz zakończył się wynikiem 3:3. Czy Wojskowi dadzą radę? Gdzie za darmo oglądać mecz?

Drastyczny thriller w Danii

To, co można powiedzieć o pierwszym spotkaniu Legii Warszawa z FC Midtjylland, to na pewno to, że emocji tam nie brakowało. Wyjazdowy mecz dla warszawskiej drużyny był naprawdę ważny, ponieważ każdy gol strzelony przeciwnikom na ich własnym stadionie, może okazać się golem na wagę awansu.

Bramek w pierwszym meczu Legii z Midtjylland nie brakowało, ponieważ spotkanie ostatecznie zakończyło się wynikiem 3:3. Gola na wagę remisu w 87. minucie spotkania strzelił Blaz Kramer. Nie obeszło się jednak bez błędów Wojskowych, po których stołeczna drużyna straciła bramkę. Jeśli uda się je wyeliminować, kibice warszawskiej Legii powinni cieszyć się z awansu.

Gdzie oglądać mecz Legia vs Midtjylland?

Sprawa awansu jest otwarta, dlatego też bardzo ważne wydaje się to, że Legia Warszawa zagra mecz rewanżowy u siebie. Z pewnością kibice zgromadzeni na Łazienkowskiej zrobią wszystko, co w ich mocy, aby ponieść drużynę do awansu. Czy Midtjylland przestraszy się atmosfery, która z pewnością będzie gorąca?

Gdzie oglądać mecz Legia vs Midtjylland? Spotkanie to zadecyduje o awansie do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Pojedynek obu drużyn rozpocznie się o 21:00 i będzie transmitowany w TVP Sport oraz w internecie na stronie pod tym linkiem.