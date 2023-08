Niestety, Raków Częstochowa po jednobramkowym remisie w stolicy Danii i porażce u siebie 1 do 0, musiał pogodzić się z odpadnięciem z Ligi Mistrzów. Na całe szczęście Medaliki awansem do 4. rundy eliminacji LM zapewnili sobie grę w fazie grupowej Ligi Europy. Raków w Lidze Europy może trafić na wielkie marki. Oto potencjalni rywale Mistrzów Polski.

Było blisko, jednak w Częstochowie muszą obejść się smakiem

O ile strzały z ponad 30 metrów są dość częstym widokiem, to jednak gol po uderzeniu z takiej odległości już takim czymś nie jest. Niestety, ta bramka Kopenhagi przesądziła o awansie duńskiej drużyny do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Raków Częstochowa był bardzo bliski spełnienia marzeń, jednak nieskuteczna gra w pierwszym spotkaniu w Sosnowcu i pobudka w ostatnich minutach rewanżu w Kopenhadze sprawiła, że trzeba było obejść się smakiem.

Raków w Lidze Europy. Potencjalni rywale to wielkie marki! Fot. Jakub Ziemianin/Twitter

Sukces i tak jest spory, ponieważ Raków w Lidze Europy zagra po raz pierwszy w swojej historii i tak trzeba na to patrzeć. Awans do 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów zapewnił grę w fazie grupowej tych nieco mniej prestiżowych rozgrywek, a to oznacza, że w fazie grupowej europejskich turniejów będziemy mieć co najmniej jedną drużynę.

Raków w Lidze Europy. Oto potencjalni rywale

Mistrzowie Polski zagrają w fazie grupowej Ligi Europy i jest to niemały sukces. Potencjalni rywale Medalików również prezentują się imponująco, ponieważ wśród drużyn, które mogą przyjechać na mecze z Medalikami, nie brakuje naprawdę dużych marek:

Oto potencjalni rywale Rakowa Częstochowa w fazie grupowej Ligi Europy:

I koszyk: Liverpool, West Ham, AS Roma, Ajax Amsterdam/Łudogorec Razgrad, Bayer Leverkusen, Villarreal, Atalanta Bergamo, Sparta Praga/Dinamo Zagrzeb

II koszyk: Olympique Marsylia, Rangers FC, Sporting Lizbona, Slavia Praga/Zoria Ługańsk, Rennes, FC Cukaricki Belgrad/Olympiakos Pireus, Betis Sewilla, LASK Linz/HSK Zrinjski Mostar

III koszyk: Freiburg, Maccabi Hajfa, Karabach Agdam/NK Olimpija Lublana, Brighton, Slovan Bratysława/Aris Limassol, Molde, Sheriff Tyraspol/KI Klavsik, Royale Union Saint-Gilloise/FC Lugano

Losowanie odbędzie się jutro, tj. piątek, 1 września.

Źródło: Meczyki