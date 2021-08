Leo Messi na celowniku dwóch klubów. Kto wygra wyścig?

Wczoraj jak grom z jasnego nieba gruchnęła na nas wiadomość o tym, że Leo Messi odchodzi z Barcelony. Zaczęły się więc spekulacje na temat tego, gdzie w przyszłym sezonie zagra Argentyńczyk. Wydaje się, że w grze są tylko dwa kluby. Który wygra wyścig po usługi argentyńskiego super-strzelca?

Leo Messi odchodzi z Barcelony

To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe, w końcu stało się faktem. Leo Messi, który barwy katalońskiego klubu po raz pierwszy założył na siebie w wieku 13 lat, żegna się z FC Barceloną. Co prawda piłkarz doszedł do porozumienia z hiszpańskim klubem w sprawie kontraktu, to na jego zrealizowanie nie pozwoliły problemy ekonomiczne i strukturalne. Tak brzmi oficjalne oświadczenie klubu.

Wydawało się jednak, że Leo Messi zostanie w FC Barcelona do końca swojej wielkiej kariery. Nowy prezydent klubu, Joan Laporta w momencie wyboru na to stanowisko zapewniał, że zrobi co w jego mocy, aby Messi podpisał nowy kontrakt. Tak się jednak nie stanie i Argentyńczyk rozgląda się za nowym klubem. A w wyścigu o jego usługi zdają się być dwaj europejscy giganci.

Francja czy Anglia? Gdzie trafi piłkarz?

Leo Messi to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii tego sportu. Na pewno nie będzie mógł narzekać na brak zainteresowania. Nie każdy klub może pozwolić sobie na jego zatrudnienie. Mogą to zrobić tylko najbogatsi. O usługi argentyńskiego skrzydłowego najmocniej ubiegają się PSG oraz Manchester City. Obie te drużyny mają bardzo bogatych właścicieli, którzy bez problemu wyłożą na stół potrzebną kwotę. Wszystko, aby zakontraktować takiego zawodnika.

Gdzie trafi Messi?

W przeciągu swojej kariery w FC Barcelonie Leo Messi może pochwalić się naprawdę bogatym dorobkiem. W barwach FCB rozegrał ponad 550 spotkań, w których strzelił aż 485 bramek. Na swoim koncie zapisał 10 tytułów Mistrza Hiszpanii, 7 Pucharów Króla, 8 Superpucharów, 4 triumfy w Lidze Mistrzów, 3 Superpuchary Europy i e Puchary Klubowych Mistrzostw Świata. W czasie swojej gry w Barcelonie odnotowywał także wielkie sukcesy indywidualne. Zawodnik sześciokrotnie zdobył Złotą Piłkę.