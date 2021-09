Liga Mistrzów. Gdzie oglądać mecz Real Madryt – Inter Mediolan?

Liga Mistrzów ruszyła na dobre. Wczoraj swoje mecze rozegrało aż szesnaście drużyn. Oczywiście nie zabrakło niespodzianek, a dziś czeka nas kolejna porcja spotkań. Dziś, zdecydowanie najciekawszym meczem będzie pojedynek Realu Madryt – Interu Mediolan. Gdzie obejrzeć to spotkanie?

Liga Mistrzów. Real mierzy się z Interem!

Inter Mediolan może zaliczyć poprzedni sezon do bardzo udanych. Po kilku latach posuchy drużyna z Mediolanu ponownie sięgnęła po tytuł mistrzowski, detronizując tym samym Juventus. Podopieczni Simone Inzaghiego będą chcieli dobrze zacząć swój nowy sezon w Lidze Mistrzów. Niestety, Inter stracił swoje kluczowe opcje, ponieważ Lukaku przeniósł się do Chelsea Londyn, a Christian Rriksen, po tragicznym wypadku na ME2020 nie może na razie wrócić do piłki. Pierwszym ich rywalem w grupie D będzie Real Madryt, który w poprzednim sezonie musiał obejść się smakiem, jeśli chodzi o zwycięstwo w krajowych rozgrywkach.

Przeczytaj także: Robert Lewandowski i długo, długo nikt. Polak deklasuje rywali!

Plany Realu Madryt były bardzo ambitne. Królewscy robili wszystko, aby do swojego składu ściągnąć Kyliana Mbappe z PSG. Niestety, paryski klub nie był zadowolony żadną z ofert drużyny ze stolicy Hiszpanii. Według informacji największa oferta sięgała nawet 200 mln euro! Real Madryt jednak nie próżnował i ściągnął m.in. Davida Alabę i Eduardo Camvingę. Liga Mistrzów to jednak inne rozgrywki niż te krajowe i zobaczymy, jak obie drużyny poradzą sobie z tak dużą presją. Wydaje się, że Królewscy są tutaj faworytem, jednak nie ma co skreślać włoskiej drużyny. Początek spotkania o 21:00 i będzie ono transmitowane w TVP 1 i na stronie internetowej sport.tvp.pl!

Ciekawe spotkania w innych parach

Mecz Realu Madryt i Interu Mediolan nie będzie jedynym spotkaniem, jakie zostanie rozegrane dziś. Pozostałe siedem par prezentuje się równie ciekawie. Beskitas Stambuł zmierzy się z Borussią Dortmund, a Sheriff Tyraspol powalczy z Szachtarem Donieck. Oba te mecze rozpoczną się o godzinie 18:45. Pozostałe mecze zostały wyznaczone na godzinę 21:00. Atletico Madryt zagra z Porto, a Club Brugge spróbuje zatrzymać mocarne PSG z Leo Messim w składzie.

Ciekawie również zapowiadają się inne spotkania, ponieważ Liverpool zmierzy się z AC Milanem. Zlatan Ibrahimović będzie próbował ukłuć The Reds! Równolegle rozpocznie się spotkanie Manchesteru City oraz RB Lipsk. Być może to właśnie w tej edycji Pep Guardiola wygra swój pierwszy tytuł LM z The Citizens. Ostatnim spotkaniem będzie pojedynek Sportingu Lizbona z Ajaxem Amsterdam. Wszystkie te mecze zostaną rozegrane o 21:00, jednak żaden z nich nie będzie transmitowany w polskiej telewizji ogólnodostępnej.