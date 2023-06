Łódź podwodna, która zaginęła, sterowana była kontrolerem za 120 złotych!

Łódź podwodna, która miała na swoim pokładzie turystów chcących zobaczyć wrak Titanica, zaginęła. Pojawiły się nowe dowody, które pokazują, że maszyna sterowana była za pomocą zwykłego kontrolera Logitech, którego cena nie przekracza 30 USD!

Wrak Titanica jest niezwykłym reliktem przeszłości, który spoczywa na dnie Oceanu Atlantyckiego. Jest on nie tylko obiektem badań naukowców, którzy regularnie odkrywają nowe rzeczy znajdujące się na jego pokładzie, ale jak się również okazuje, jest także dość drogą atrakcją turystyczną.

Turystyczna łódź podwodna, która pokazuje wrak wycieczkowca z bliska, jest bardzo droga. Wykupienie miejsca na jej pokładzie kosztuje ok. 250 tysięcy dolarów za miejsce. Niestety, łódź Titan, należąca do OceanGate Expeditions zaginęła w niedzielę zaledwie godzinę i 45 minut po zanurzeniu.

O ile sama łódź wykonana jest z tytanu, to pojawiły się informacje o tym, że nie wszystkie elementy były z tej wyższej półki. Na jednym z reportaży przygotowanych dla telewizji możemy zobaczyć, że łódź turystyczna wykorzystywana do schodzenia na tak wielką głębokość, sterowana jest kontrolerem Logitech G F710 wartym ok. 120 złotych! To nie wszystko, ponieważ na wyposażeniu znajdują się inne zwykłe produkty, które można znaleźć na sklepowych półkach.

The submarine that went missing while taking people on tours to see the Titanic used a cheap Logitech controller and other off the shelf parts. pic.twitter.com/EsjBXmUe6W