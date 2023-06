Niesamowite znalezisko we wraku Titanica! Nie uwierzysz!

Nawet po ponad 100 latach od katastrofy wrak Titanica w dalszym ciągu skrywa ogromne sekrety. Badacze z firmy Magellan znaleźli niesamowite znalezisko, które wkrótce może trafić do swojego właściciela!

Niesamowite znalezisko we wraku wycieczkowca!

Titanic skrywa wiele tajemnic i choć dzięki rozwojowi technologii naukowcy odkrywają kolejne, to jednak na tego typu niezwykłe znalezisko nikt nie był przygotowany. Firma Magellan zajmuje się tworzeniem podwodnych map, a ich najnowszym projektem jest oczywiście wrak wycieczkowca.

Skan wraku statku. Fot. ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

Wrak, który został odkryty po raz pierwszy w 1985 roku leży na głębokości niemal 4 kilometrów i jego dokładne przeszukanie jest bardzo trudne. Dlatego też, co jakiś czas pojawiają się ciekawostki dotyczące odkryć we wraku wycieczkowca. To znalezisko jest naprawdę jedyne w swoim rodzaju!

Odnaleziono naszyjnik… z zębem Megalodona

Znalezisko, o którym mowa to naszyjnik, ale nie byle jaki, ponieważ wysadzony jest on turkusem oraz zębem megalodona! Ogromny, prehistoryczny rekin, który siał spustoszenie na wodach, mógł osiągać rozmiary przekraczające nawet 16 metrów! Nie jest więc to byle jakie znalezisko!

Z racji tego, że wrak statku chroniony jest prawem międzynarodowym, nikt nie może przywłaszczyć sobie żadnego znaleziska, jednak firma obrała sobie za misję znalezienie prawowitego właściciela, któremu zostanie zwrócony ten niesamowity naszyjnik.

Do tego wykorzystana zostanie sztuczna inteligencja, która przeskanuje archiwalne nagrania pasażerów statku. Firma wierzy, że to pozwoli znaleźć prawowitego właściciela.

Źródło: YouTube