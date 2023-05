Wrak Titanica zeskanowany. 700 tys. zdjęć!

Wrak Titanica leży na dnie oceanu już od przeszło 100 lat, a badany jest od 1985 roku, kiedy pierwszy raz odkryto jego położenie. Dopiero teraz udało się jednak uzyskać dokładny skan wraku.

Wrak Titanica dokładnie przeskanowany

Historia Titanica jest tragiczna i każdy z nas wie, co się stało, jednak dokładny los wielkiego wycieczkowca nie jest nam znany. Naukowcy badają wrak Titanica od 1985 roku. To właśnie wtedy po raz pierwszy udało się odkryć jego szczątki.

Przeczytaj także: Konopie w Lidlu to nie żart. Od dziś kupisz je w marketach!

Wrak Titanica leżący na dnie oceanu podzielony jest na dwie części, które leżą od siebie w odległości ok. 800 metrów, więc zobaczenie go w całości jest po prostu niewykonalne. Dlatego też dokładne przebadanie wraku z różnych powodów nie było do tej pory możliwe.

Naukowcy w końcu będą mogli poznać największe tajemnice TItanica. Wrak został dokładnie przeskanowany! Fot. ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

Skan, który powstał z 700 tys. zdjęć

W 1912 roku Titanic podczas rejsu z Southampton do Nowego Jorku trafił na lodowiec, którego nie dało się wyminąć. Niestety, wrak Titancia opadł na głębie oceanu i pociągnął za sobą ok. 1500 żyć. Po ponad 100 latach naukowcy będą w stanie teraz dokładnie przebadać osadzony wrak i poznać dokładne przyczyny katastrofy.

Wrak Titanica został dokładnie zeskanowany, a sam skan składa się z ponad 700 tys. zdjęć. Rekonstrukcja statku jest tak dokładana, że można na niej zobaczyć nawet numery seryjne poszczególnych elementów.

Fot. ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN Fot. ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN Fot. ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN Fot. ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

Źródło i fot: BBC