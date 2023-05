Co prawda nie chodzi o roślinę uwielbianą przez fanów błogiego stanu, ale tak, od dziś kupicie konopie w Lidlu. Konkretnie będzie to żywność z dodatkiem konopi siewnej. Czym się cechuje i jakie produkty znajdziemy w Lidlu? Zapraszam do lektury krótkiego tekstu.

Niby zwykła roślina, a budzi tak wiele emocje. Mowa oczywiście o konopi, która dzieli się na kilka gatunków. W Lidlu nie pojawi się gatunek indyjski, gdyż nie do końca jest w naszym kraju uznawany za legalny. A szkoda, bo przecież to lek, który pozwala na zmniejszenie bólu podczas przewlekłych chorób. Tak czy inaczej, w Lidlu pojawia się konopie siewna. Jest ona niezwykle zdrowa, ponieważ cechuje się wieloma korzyściami odżywczymi. Jest to również tak zwany superfood ze względu na bogactwo białka. To jednak nie koniec atutów konopi siewnej. Ma niską zawartość węglowodanów, idealną proporcję kwasów tłuszczowych Omega 6 do Omegą 3 (3:1).

Konopie w Lidlu. Jakie produkty kupimy w sieci marketów?

Do Lidla trafiają cztery różne produkty, które zawierają konopie siewne. Zacznijmy od batona proteinowego, który został wyceniony na 5,99 zł. Produkt ten cechuje się wysoką zawartością błonnika pokarmowego, wysoką zawartością białka i, co najważniejsze, nie zawiera dodatku cukru, aczkolwiek zawiera substancje słodzące. Lidl sprzedaje trzy różne batony z zawartością konopii siewnej. Możemy kupić smak karmelowy, kakaowy lub wiśniowy. Dodam jeszcze, że jest to produkt odpowiedni dla wegan. Producentem batona jest HEMPERELLA – przedsiębiorstwo z Litwy. W jednym takim batoniku (40 g) mamy 10 g tłuszczu, 11 g błonnika, 8,8 g białka i 0,25 g soli. Jeśli chodzi o kaloryczność, porcja, czyli baton proteinowy ma 161 kcal.

Konopie w Lidlu to nie żart. Od dziś kupisz je w marketach!

Kolejnym produktem dostępnym w ofercie Lidl są łuskane nasiona konopi. Do czego możemy ich używać? Przede wszystkim do zup, sałatek, makaronów czy dań śniadaniowych. Rzecz jasna, nie oznacza to, że nie możemy ich spożywać bez dodatków – wręcz przeciwnie! Hemperella łuskane nasiona konopi to przede wszystkim wysoka zawartość białka oraz cynku i żelaza, a także źródło błonnika pokarmowego. Paczka o masie 200 g kosztuje w Lidlu 15,99 zł. Jest to produkt odpowiedni dla wegan.

Konopie w Lidlu to nie żart. Od dziś kupisz je w marketach!

Jeśli chodzi o konopie w Lidlu, warto również zwrócić uwagę na proszek do przygotowania napoju wysokobiałkowego. HEMPERELLA biało w proszku możemy kupić w trzech różnych smakach: Brownie, truskawkowym oraz ciasteczkowy-śmietankowym. Półkilogramowe opakowanie wyceniono na 59,99 zł. W zależności od smaku, jaki wybierzemy, napoje te będą różnić się kalorycznością i ilością białka. Przykładowo, w jednej porcji (30 g) produktu o smaku Brownie mamy 8,4 g białka, natomiast w wariancie ciasteczkowy-śmietankowym jest już 9,6 g białka. Producent sugeruje aby wymieszać 30 g proszku w 200 ml napoju roślinnego lub wody. Jakie właściwości może mieć picie takiego napoju? Przede wszystkim “zyskujemy” wysoką zawartość błonnika pokarmowego, białka i żelaza.

Konopie w Lidlu to nie żart. Od dziś kupisz je w marketach! Konopie w Lidlu to nie żart. Od dziś kupisz je w marketach!

Na koniec jeszcze jeden produkt, który zawiera konopie. Jest to mieszanka nasion i pestek z czekoladą gorzką, żurawiną oraz jagodami. Produkt ten wyceniany jest na 16,99 zł. Ten fajny dodatek do wielu dań ma wysoką zawartość błonnika pokarmowego, cynku i jest oczywiście źródłem żelaza oraz białka. Warto pamiętać o tym, że np. cynk pomaga nam zachować zdrową skórę. HEMPERELLA mieszanka nasion i pestek to także źródło kwasów tłuszczowych omega-3. Taka mieszanka nasion i pestek będzie świetnym dodatkiem do musli, owsianki czy też płatków śniadaniowych

HEMPERELLA wraz z Lidlem chcą dbać o nasze zdrowie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Żywność z dodatkiem konopii jest na szczęście coraz bardziej popularna. Jak już wcześniej wspominałem, jest uznawana za tak zwany superfood, który daje naszemu organizmowi wiele bardzo ważnych elementów. Warto udać się do Lidla by sprawdzić te produkty, które są dostępne od dziś do wyczerpania zapasów.

Przeczytaj również: Sprawdziłem, które wino z Lidla do 40 zł warto wybrać!