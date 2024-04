Już niebawem, bo 3 czerwca bieżącego roku będziemy mogli wyruszyć do miasta na zachodzie Rumunii, które praktycznie graniczy z Węgrami. Połączenie Warszawa – Oradea będzie wykonywane cztery razy w tygodniu – poniedziałki, środy, piątki i soboty.

LOT Warszawa – Oradea. Rumunia za 469 zł w dwie strony!

PLL LOT poinformował o wprowadzeniu kolejnego, trzeciego już rumuńskiego kierunku w siatce polskiego przewoźnika. Mieliśmy Bukareszt oraz Kluż-Napoce, a teraz czas na lot Warszawa – Oradea. Samolot wystartuje z warszawy w środy i piątki o godzinie 11:25 (LO655), natomiast powrotny lot (LO656) zaplanowano na 14:35. Z kolei w poniedziałki oraz soboty LO657 będzie rozpoczynał lot w Warszawie o godzinie 14:30, natomiast powrót (LO658) zaplanowano na 17:40. Czym polecimy do Rumunii? Będą to samoloty Embraer 170 oraz 175, czyli doskonale znane statki, które są wykorzystywane na krótkich odcinkach. A ten właśnie do takich należy, ponieważ lot ma trwać około 1,5 godziny.

Połączenie z Oradeą to trzeci rumuński kierunek w siatce połączeń rozkładowych Polskich Linii Lotniczych LOT, po Bukareszcie i Kluż-Napoce. Mieszkańcy regionu Bihor zyskają połączenie z Warszawą, ale też dogodne przesiadki do portów w Polsce, Europie Zachodniej i Ameryce Północnej Robert Ludera, Dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT.

LOT Warszawa – Oradea. Rumunia za 469 zł w dwie strony!

LOT Warszawa – Oradea. Odwiedź stolicę krainy historycznej Kriszana

Tylko 13 kilometrów dzieli rumuńskie miasto Oradea od granicy z Węgrami. Co ciekawe, w zależności od okresu, miasto to było albo Węgierskie albo Rumuńskie. Przykładowo, po rozpadzie Austro-Węgier było miastem należącym do Rumunii, aczkolwiek aż 91% mieszkańców w 1910 było Węgrami. Z kolei w 1940 było już miastem Węgierskim, by w 1947 roku znów wrócić do granic rumuńskich. Warto również wspomnieć o tym, że jest Oradea należy do krainy historycznej – Kriszany. Zdarzało się, że była traktowana jako część Siedmiogrodu, bądź Transylwanii – jak kto woli.

LOT Warszawa – Oradea. Rumunia za 469 zł w dwie strony!

Co możemy zobaczyć w miejscowości Oradea? Przede wszystkim możemy liczyć na architekturę barokową, secesyjną i socrealistyczną. Jest to również świetne miejsce jeśli chcemy odkrywać między innymi Góry Apuseni, czyli Góry Zachodniorumuńskie, których najwyższym szczytem jest Masyw Bihorski – 1847 m n.p.m.. A co z jedzeniem? Wybierając się do Oradei spróbujecie gołąbki sarmale, placki placinta oraz pączki papanasi.

Ile kosztuje bilet na lot Warszawa – Oradea?

Oczywiście, wszystko zależy od tego, kiedy kupimy dany bilet, jednak odwiedzając stronę lot.com i wybierając np. wylot z Warszawy w piątek, 7 czerwca, a powrót w poniedziałek, 10 czerwca, zapłaciłbym łącznie w dwie strony 468,15 zł. Nie jest chyba źle, prawda? Oczywiście, bilety na lot możecie kupić również w LOT Contact Center oraz w biurach LOT Travel. Co sądzicie o takiej podróży? Brzmi ciekawie?