MacBook z M1 – laptop ma bardzo poważną wadę konstrukcyjną!

Decydując się na zakup nowego laptopa, chcemy, aby służył on nam jak najdłużej. Jesteśmy przekonani, że urządzenie zostało przetestowane pod każdym względem i nie ma on żadnych słabych punktów. Niestety, nic nie jest idealne i potwierdzają to ostatnie doniesienia o problemach laptopów MacBook z M1. Wada konstrukcyjna jest bardzo poważna i nie podchodzi pod standardową wymianę gwarancyjną.

Apple traci na jakości?

Jeszcze kilka lat temu, kiedy mówiło się o produktach Apple, wszyscy mieli przed oczami solidność, wydajność i perfekcyjne wykonanie. Obecnie te cechy można przypisać do produktów amerykańskiego producenta, jednak firma z Cupertino coraz częściej notuje wpadki. Zaczęło się od obniżania wydajności smartfonów kilka lat temu, później nowa seria MacBooków miała problemy z klawiaturą, która po jakimś czasie odmawiała posłuszeństwa. Teraz problemy mają laptopy MacBook z M1.

Układ M1 to nowatorski chipset Apple, który sprawił, że producent zrezygnował z usług Intela, jeśli chodzi o napędzanie swoich komputerów. CPU trafiło do wszystkich komputerów giganta z Cupertino i spisuje się bardzo dobrze. Oferują szybkość i wydajność, która prześciga układy Intela znajdujące się w poprzednich generacjach komputerów z serii Air, Pro czy iMac. Nowy problem tyczy się jednak nie procesora, a ekranu.

Zarówno Air, jak i Pro mają problemy z pękającym ekranem!

MacBook z M1 z poważną wadą konstrukcyjną

Zarówno w sieci, jak i na oficjalnym forum pomocy technicznej Apple pojawiły się niepokojące posty, które sugerują, że komputery MacBook z M1 mają poważny problem z pękającym ekranem. Tyczy się to serii Air oraz Pro, ale tylko urządzeń pracujących na wcześniej wspomnianym układzie. Najciekawsze jest to, że ekrany te pękają bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika. Jeden z autorów przyznał, że w momencie, kiedy kładł się spać, ekran laptopa był w perfekcyjnym stanie, a kiedy otworzył rano ekran, z prawej strony pojawiły się małe pęknięcia.

Tego typu postów pojawiło się bardzo dużo i każdy z nich opisywał podobną sytuację. Laptop, który leżał na biurku, nagle na swoim ekranie posiadał pęknięcia, które powstały same z siebie. Nie ma więc mowy, że urządzenie to spadło czy zostało przewożone bez odpowiedniego etui. Apple oczywiście nie przyznało się do żadnych błędów wynikających z ich strony. Jedna z osób po udaniu się do oficjalnego serwisu, usłyszała, że jest to pęknięcie w punkcie styku. Wynika ono z nieprawidłowego używania komputera.

Niektórym użytkownikom się udało i Apple wymieniło ekran bez żadnych problemów. Koszt naprawy ekranu w komputerach MacBook z M1 to około 500 dolarów. W Polsce wymiana matrycy przez autoryzowany serwis to około 3000 złotych.