Microsoft Surface Book 3 czy Apple MacBook Pro?

Ultrabook z Windows czy MacOS? Jest to trudne pytanie, jeśli chodzi o laptop dla programisty, czy po prostu notebook do pracy biurowej oraz takiej, gdzie wymagana jest spora moc obliczeniowa. Bo właśnie taką oferuje zarówno Microsoft Surface Book 3 oraz Apple MacBook Pro. Który wybrać? Postaram się podpowiedzieć.

Microsoft Surface Book 3 – specyfikacja

Procesor: Intel Core i7-1065G7

Pamięć RAM: 16 GB 3733 MHz

Nośnik danych: SSD 256 GB M.2 PCIe

Ekran: dotykowy, LED, IPS, 3240 x 2160 pikseli, 15”, PixelSense

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 6 GB GDDR6

Komunikacja: Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0

Złącza: 2 x USB 3.1, 1 x USB-C, gniazdo audio 3,5 mm, port Surface Connect (do ładowania), czytnik kart SDXC

Waga: 1,9 kg

Wymiary: 343 mm x 241 mm x 23 mm

Apple MacBook Pro – specyfikacja

Procesor: Intel Core i7-9750H

Pamięć RAM: 16 GB 2666 MHz

Nośnik danych: SSD 512 GB M.2 PCIe

Ekran: LED, IPS, 3072 x 1920 pikseli, 16”, Retina

Karta graficzna: AMD Radeon Pro 5300M 4 GB GDDR6

Komunikacja: Wi-Fi 5 802.1a/b/g/n/ac, Bluetooth

Złącza: 4 x USB C, gniazdo audio 3,5 mm

Waga: 2 kg

Wymiary: 358 mm x 246 mm x 16,2 mm

Microsoft Surface Book 3 – wygląd zewnętrzny

Pierwszy z bohaterów porównania nie jest typowym notebookiem. To połączenie tabletu i laptopa, jednak z racji tego, że mamy do czynienia z modelem wyposażonym w 15-calowy ekran uznałem, że można go porównać do 16-calowego Mac’a Pro. Można, prawda? Tym bardziej, że pod względem designu, a szczególnie klawiatury model ten bardzo mocno przypomina mi produkt Apple.

Piętnasto-calowy, dotykowy ekran wygląda świetnie. Co prawda ramki są trochę za szerokie, ale nie przeszkadza to w codziennej pracy. Nad ekranem umieszczono oczywiście kamerę do rozmów (5 Mpix – 1080p), ale także tą, którą odblokujemy system za pomocą funkcji Windows Hello. Z tyłu znajdziemy kolejną kamerę – 8 Mpix z autofocusem. Na obudowie znajduje się również regulacja głośności, przycisk zasilania oraz gniazdo audio do podłączenia słuchawek.

Ciekawie wygląda zawias łączący ekran z klawiaturą. Niestety, nie do końca mogę pochwalić jego pracę. Dlaczego? Nie zawsze pozwalał mi na precyzyjne ustawienie ekranu tak, jakbym tego oczekiwał. Sama klawiatura jest bardzo wygodna. Rozmieszczenie klawiszy odpowiednie – ich skok również. Touchpad jest wręcz ogromny, a praca z nim jest bardzo przyjemna. To chyba najlepszy (zaraz po Apple) gładzik, z jakim miałem styczność. Porty? Z prawej strony gniazdo ładowania i USB typu C. Z lewej USB 3.1 oraz gniazdo kart pamięci. Ogólnie rozmieszczenie jest poprawne, komfort użytkowania Microsoft Surface Book 3 stoi na wysokim poziomie.

Pozostaje jeszcze kwestia wagi – niecałe dwa kilogramy są całkiem dobrym wynikiem jak na duży, 15-calowy laptop. W końcu producent użył stop magnezu co wpływa na mobilność konstrukcji.

Apple MacBook Pro – wygląd zewnętrzny

Jeszcze jakiś czas temu mogliśmy kupić 15-calowy model, dziś oprócz “trzynastki” jest tylko “szesnastka”. Nie ma co ukrywać, wyświetlacz Retina jest fantastyczny. To obiekt pożądania od dawien dawna, aczkolwiek – żeby nie było – konkurent również może pochwalić się bardzo dobrym ekranem. Tak czy inaczej, 500 nitów (chodzi o jasność) robi wrażenie. Tuż nad matrycą umieszczono kamerę. Szkoda, że tylko 720p. Niestety, nie odblokujemy oprogramowania skanem naszej twarzy, ale za to mamy Touch ID (którego zabrakło w najnowszych iPhone’ach).

Klawiatura – Magic Keyboard. Zmodyfikowana, ulepszona, bardzo wygodna, wyposażona w Touch Bar. Gładzik? Bardzo duży i jeśli mam być szczery – najlepszy, jaki tylko może być w laptopie. Porty – producent poszedł w minimalizm. Mamy tylko i wyłącznie cztery gniazda USB typu C. Chcąc, nie chcąc, trzeba korzystać z HUB-a lub przejściówek.

Waga – w tym przypadku również 2 kg, co pokazuje, że Apple zdecydowanie się postarał tworząc ten model. W końcu mamy do czynienia z matrycą większą o cal, a przy okazji waga praktycznie się nie zwiększyła.

Który z nich jest wydajniejszy?

Premiera obu modeli odbyła się kwartał po kwartale, a jednak różnice w ich wydajności są bardzo duże. Przede wszystkim zacznijmy od TDP. W przypadku modelu zainstalowanego w Surface Book 3 wynosi zaledwie 15 W. Krótko mówiąc, procesor ten powinien generować mniej ciepła, a co za tym idzie w teorii ma cechować go znacznie dłuższa praca. W porównaniu do i7 9-gen, który zainstalowano w MacBooku Pro, gdzie TDP wynosi 45 W. Litografia również wypada lepiej w przypadku dziesiątej generacji, bowiem mówimy o 10 nm procesie, gdzie CPU z MacBooka wytworzono w 14 nm.

Zaskakujące jednak jest to, że to właśnie procesor wykorzystywany w produkcie Apple’a jest znacznie wydajniejszy. Oczywiście, patrząc na benchmarki, ponieważ tak naprawdę w codziennej pracy ani w jednym, ani w drugim nie zauważymy żadnych opóźnień. Apple MacBook Pro jest dodatkowo świetnie “zintegrowany” z systemem MacOS. Tak czy inaczej, jeśli ma to być laptop dla programisty uważam, że oba te modele sprawdzą się wyśmienicie. Nawet pomimo tego, że i7-1065G7 ma cztery fizyczne rdzenie i osiem wątków, gdzie i7-9750H ma ich sześć i dwanaście wątków. Z kolei patrząc na pamięć RAM, zdecydowanie na czele stoi Microsoft Surface Book 3. Dlaczego? Ponieważ ma szybszą kość.

Porównanie ekranów

W obu przypadkach mówimy o fantastycznych matrycach. Surface ma ekran dotykowy, MacBook cechuje lepsza jasność. W przypadku Microsoftu możemy korzystać z dedykowanego pióra, które sprawdza się rewelacyjnie. Szybkie dodanie notatek w arkuszu, delikatne poprawki w przygotowanej grafice.

Krótko mówiąc, ciężko wybrać tutaj zwycięzcę, bowiem ktoś może zarzucić mi to, że przecież nie potrzebuje ekranu dotykowego. Sam z tej funkcji nie korzystam, pomimo, że ją mam. Dlatego też w tym przypadku myślę, że sprawiedliwy będzie remis.

Porównanie klawiatur i gładzików

Zdecydowanie korzystniej wypada klawiatura w przypadku Microsoft Surface Book 3. Jest ona przyjemniejsza podczas “wstukiwania” długich komend, czy kolejnych wierszy tekstu. Pamiętajcie, że to moje prywatne odczucie. Pod kątem gładzika mam problem, bowiem w Mac’u jest oczywiście lepsza, bez dwóch zdań, ale tak naprawdę Surface wcale nie jest gorsza. To chyba dwa laptopy, w których nie potrzebuję myszki do komfortowej pracy. Dlatego też daję remis.

Porównanie portów

Nie ma co się oszukiwać, Surface wypada w tym przypadku lepiej. Racja, USB typu C to przyszłość, ale to jeszcze nie ten moment, aby całkowicie likwidować USB typu A. Ten slot kart pamięci jest do przeżycia, ale USB zdecydowanie by się przydało. Borykam się z tym problemem w moim laptopie do pracy – HP Spectre 13.

Microsoft Surface Book 3 czy Apple MacBook Pro – żywotność baterii

Produkt marki Apple posiada wbudowaną baterię litowo-polimerową o pojemności 100 Wh. W zestawie znajdziemy zasilacz podłączany przez USB-C (MagSafe wróć…) o mocy 96 W. Producent deklaruje 11 godzin pracy.

Microsoft nie podaje pojemności baterii w Surface Book’u 3. Mamy tak czy inaczej (ze względu na ten typ konstrukcji) dwa akumulatory, które mają zapewnić 17,5 godziny pracy. W zestawie producent dołączył zasilacz o mocy 127 W, który dodatkowo wyposażony jest w port ładowania USB-A o mocy 7 W.

OK, to były suche fakty. Czas na testy praktyczne. Widać ewidentnie, że Microsoft Surface Book 3 posiada znacznie wydajniejszą baterię, ponieważ pozwala na pracę przez około 9 – 10 godzin, gdzie Apple MacBook Pro sugeruje, aby podłączyć ładowarkę po 8 godzinach.

Werdykt

Nie będzie to łatwe podsumowanie. Przynajmniej dla mnie. Oba te laptopy posiadają wiele zalet, ale nie obyło się bez wad. Każdy z nich cechuje się wysoką wydajnością, odpowiednim komfortem użytkowania, świetną matrycą. Największą różnicą jest oczywiście oprogramowanie. Nie ma co ukrywać, MacOS nie każdemu może pasować. Tym bardziej, że nie do końca “lubi” integrację z Windowsem, którego używa wiele osób. Jeśli posiadacie iPhone i chcecie zintegrować smartfon z notebookiem uważam, że Apple MacBook Pro będzie dobrym wyborem. W przypadku, gdy zależy wam na łatwym połączeniu z innymi użytkownikami (system plików itd) lepiej sprawdzić Microsoft Surface Book 3.

Jednego jestem pewien – w obu przypadkach otrzymacie świetny sprzęt, który sprawdzi się podczas pracy.