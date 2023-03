Manchester City vs RB Lipsk. Gdzie oglądać mecz?

Coś, co miało okazać się spacerkiem dla podopiecznych Pepa Guardioli, okazuje się walką o życie. Manchester City vs RB Lipsk, to mecz, który rozstrzygnie awans jednej z drużyn do 1/4 finału Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać rewanżowe spotkanie?

Niespodziewany remis w Lipsku

Pierwsze spotkanie The Citizens z RB Lipsk zakończyło się niespodziewanym remisem. Drużyna z Anglii była zdecydowanym faworytem tego spotkania, jednak coś poszło nie tak i z Lipska podopieczni Pepa Guardioli wyjechali jedynie po jednobramkowym remisie. Dlatego też rewanżowy pojedynek Manchester City vs RB Lipsk będzie bardzo zacięte.

Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1, więc kwestia awansu jest otwarta.

RB Lipsk nie musi wygrać tego spotkania, a może to zrobić, ponieważ cała presja znajduje się na gospodarzach. Właśnie dlatego też oczekuje się od drużyny The Citizens, że to oni dziś będą cieszyć się z awansu – grają przed własną publicznością.

Gdzie oglądać mecz Manchester City vs RB Lipsk?

Pojedynek Manchester City vs RB Lipsk przed pierwszym spotkaniem obu drużyn nie zapowiadał się aż tak ciekawie. Drużyna z niebieskiej części Manchesteru miała pewnie wygrać pierwsze spotkanie i dopełnić formalności u siebie. Tak się jednak nie stało, ponieważ RB Lipsk świetnie poradził sobie z gigantem z Anglii. Teraz liczy na jeszcze większą niespodziankę.

Czy ETihad Stadium zaryczy dziś z radości, a może ucichnie ze smutku?! Fot. Man City

Gdzie oglądać mecz Manchester City vs RB Lipsk? Spotkanie rozpocznie się o 21:00 i będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Źródło: opr. wł./Polsat, Fot. gł. RB Lipsk