Masz konsolę Xbox 360? Mamy dla ciebie ważne informacje

Xbox 360 to konsola, która zadebiutowała w 2005 roku i od tego momentu na rynku pojawiły się dwie nowe generacje. Niedawno użytkownikom tej konsoli pojawiła się informacja, która sugerowała, że w maju 2023 sklep z aplikacjami do tego urządzenia zostanie wylączony. Microsoft postanowił się do tego odnieść.

Xbox 360 zadebiutował 18 lat temu

Śmiało można napisać, że Xbox 360 to już konsola retro. Pierwsza wersja urządzenia została zaprezentowana 18 lat temu. Miało to dokładnie miejsce 22 listopada 2005 roku. Od tego momentu na rynku pojawiło się dwóch następców – Xbox One oraz obecna, najnowsza generacja Xbox Series X i Series S.

Przeczytaj także: Cena Xbox Series X/S idzie w górę! Pierwsze podwyżki!

Konsola zadebiutowała w listopadzie 2005 roku.

Pomimo tego, że konsola jest już pełnoletnia, to na świecie są użytkownicy, którzy w dalszym ciągu z niej korzystają. W ostatnim czasie pojawił im się jednak nieciekawy komunikat, który informował o tym, że sklep z aplikacjami zostanie wyłączony w maju tego roku. Microsoft postanowił skomentować ten komunikat.

Microsoft wyłączy sklep z aplikacjami do starego Xboxa?

Na stronie wsparcia konsol Xbox pojawił się bardzo niepokojący wpis skierowany do użytkowników starych konsol Xbox 360. Wpis ten sugerował, aby zakupić wszystkie porządane gry oraz DLC, ponieważ z nadejściem maja, sklep z aplikacjami dla tego urządzenia zostanie wyłączony.

Niepokojąca informacja dla użytkowników starego Xboxa pojawiła się na stronie wsparcia. Źródło: Twitter

Okazało się jednak, że wpis ten został udostępniony przez pomyłkę. Manager marketingowy na rynek globalny, Bree Adams, potwierdził, że na ten moment nie ma planów, aby zamknąć sklep dla użytkowników tej klasycznej konsoli Microsoftu. Podkreślił jednak, że z dniem 7 lutego nie wszystkie gry będzie można na tę konsolę za pośrednictwem sklepu dedykowanego temu urządzeniu.

Źródło: The Verge/Twitter