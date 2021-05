Sponsored Materiał zewnętrzny

Gdy kupujemy telefon, zwykle liczymy na to, że będziemy mogli cieszyć się nim przez kilka lat. Chcemy, aby sprzęt działał dobrze zarówno pod kątem oprogramowania, jak i cieszył oko solidną i trwałą obudową i wolnym od rys wyświetlaczem. Nie zawsze jest to możliwe, jednak każdy użytkownik może zwiększyć szanse swojego urządzenia na przetrwanie upadku. Masz Motorolę Moto E7 Plus? Wystarczy zainwestować w dobrej jakości szkło ochronne.

Co wyróżnia Motorolę Moto E7 Plus?

Popularna Motka to jedna z pierwszych firm, która dostrzegła ogromny potencjał, jaki drzemie w urządzeniach z tak zwanej niższej półki średniej. Firma od wielu lat buduje swoje portfolio właśnie w taki sposób, by jak najlepiej zagospodarować tę niszę. W ten trend doskonale wpisuje się E7 Plus.

Urządzenie ma ekran wykonany w technologii IPS. Producent zdecydował się na przekątną 6,5 cala, rozdzielczość HD+ oraz format 20:9. W przypadku Moto E7 Plus przekuwa się na 1600 × 1080 pikseli. W górnej części wyświetlacza firma umieściła wcięcie, gdzie znajduje się kamera selfie.

Jak przystało na reprezentanta „niższej półki średniej”, mamy tutaj Snapdragona 460: solidny procesor wykonany w technologii 11 nm. Wspiera go układ graficzny Adreno 610 oraz 4 GB pamięci RAM i 64 GB na dane użytkownika. To zadowalająca specyfikacja techniczna. Tym bardziej że ilość miejsca na dane można poszerzyć poprzez slot microSD.

Motorola Moto E7 Plus oferuje podwójny moduł aparatu głównego: 48 Mpix (f/1.7) + 2 Mpix, który pełni tutaj rolę czujnika głębi. Umieszczona w charakterystycznym wcięciu kamerka selfie ma matrycę 8 Mpix i światło f/2.2. W tej cenie to niezły zestaw, który powinien wygenerować dobrej jakości zdjęcia.

Po stronie zalet można wskazać też na obecność klasycznego portu słuchawkowego audio (3,5 mm) oraz na wsparcie obsługi dwóch kart SIM. Motorola wciąż inwestuje w czystego, niemal wolnego od modyfikacji, Androida. Akumulator ma pojemność 5000 mAh. Warto odnotować, że nie jest to najlżejszy telefon an rynku. Moto E7 Plus waży 200 gramów.

Czy warto kupić szkło ochronne do Motoroli Moto E7 Plus?

Pierwszy dylemat, przed jakim stanie użytkownik, to określenie rodzaju takiego szkła. Można zdecydować się zarówno na szkło hartowane, hybrydowe, jak i na klasyczną folię ochronną. Każde z tych rozwiązań ma swoje atuty.

Warto pamiętać o tym, że tańsze smartfony, jak choćby Moto E7 Plus, zawdzięczają swoją wycenę pewnym kompromisom, na jakie godzi się producent. Nie ma tu wszystkich nowych standardów bezpieczeństwa czy innowacyjnych technologii, które znacznie podnosiłyby odporność telefonu.

Właśnie dlatego lepiej zainwestować kwotę zbliżoną do kilkudziesięciu złotych i samodzielnie zatroszczyć się o wytrzymałość wyświetlacza. Wynika to zresztą z dość prostej kalkulacji. Koszt wymiany uszkodzonego ekranu może kosztować nawet 200 złotych. To sporo pieniędzy.

Zakup szkła hartowanego, na przykład HardGlass Max Lite od polskiego producenta – 3MK – który działa w branży już od ponad dziesięciu lat i przez ten czas zgromadził wokół siebie spore grono klientów, to wydatek, który uszczupli stan naszego konta o 49 złotych, a więc o wiele mniej.

Czym wyróżnia się dobre szkło ochronne?

Zdecydowanie twardością. Im większa twardość, tym większa odporność na zarysowania. Dobre szkła można poznać po tym, że wytrzymują zarysowania do wartości 9H w skali Mohsa. To bardzo dobry wynik, który może znacznie zwiększyć żywotność urządzenia.

Zaleca się też wybierać takie szkła, które są idealnie dopasowane do rozmiaru urządzenia, wliczając w to także boczne krawędzie. Praktyka pokazuje, że smartfony upadają nam często w taki sposób, że impet uderzenia przypada właśnie na boczne ramki i ich okolice. Właśnie dlatego ochrona tych stref wyświetlacza jest tak ważna.