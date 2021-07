Masz TikTok? Odbierz Spotify Premium za darmo!

TikTok przygotował fantastyczną promocję dla swoich użytkowników. Osoby posiadające konto na popularnym serwisie społecznościowym mogą odebrać kod, który pozwoli im na korzystanie ze Spotify Premium zupełnie za darmo przez 4 miesiące! Jak to zrobić?

TikTok rozpoczyna współpracę ze serwisem streamingowym!

Jeśli nie wiecie co to TikTok, a to byłoby bardzo dziwne, to jest to serwis, na którym wstawiane są kilkusekundowe filmiki. Możemy na nim zobaczyć materiały humorystyczne, jednak platforma służy głównie do wstawiania wideo z tańcem. Teraz platforma przygotowała bardzo fajną promocję dla użytkowników, którzy mają powyżej 18 lat!

Przeczytaj także: Spotify ma dla was coś na te ciepłe, wakacyjne dni!

Przy współpracy obu serwisów, pełnoletni użytkownicy aplikacji TikTok mieszkający w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, Turcji i przede wszystkim w Polsce, mogą uzyskać cztery miesiące darmowego Spotify Premium zupełnie za darmo!

Jak uruchomić darmowe miesiące w Spotify Premium?

Pierwszy warunkiem, jak już wspomniano, jest bycie pełnoletnim. Drugi również jest bardzo ważny. Oferta od TikTok i Spotify skierowana jest jedynie do osób, które nigdy nie posiadały jeszcze konta Premium.

W celu uruchomienia konta Premium musimy wejść w aplikację mobilną. Następnie znaleźć zakładkę nagrody na stronie „Dla Ciebie” lub „Ja”. Tam powinien znajdować się przycisk, który pozwoli nam na odebranie czterech darmowych miesięcy w serwisie Spotify.