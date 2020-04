Maszty 5G znów płoną. Chodzi o związek z koronawirusem

Teoria spiskowa, która wiąże maszty 5G i koronawirus, który panuje na świecie sprawia, że ludzie decydują się na… podpalenia anten. Niestety potwierdzono kolejne przypadki w europejskich krajach. Mowa o Holandii oraz Włoszech. Co ciekawe, historia w pewnym sensie zatacza koło, ale o tym w dalszej części tego tekstu.

Maszty 5G powodują zagrożenie dla ludzi?

Jakiś czas temu na łamach Reuters mogliśmy przeczytać o podpaleniach anten w Wielkiej Brytanii. Rzecz jasna chodziło o teorie spiskowe, które pojawiają się coraz częściej na łamach mediów społecznościowych. Według wielu osób to właśnie anteny 5G są głównym powodem pojawienia się koronawirusa COVID-19. Ewentualnie można przeczytać, że maszty pogarszają stan osób, które zostały już zarażone koronawirusem. Na szczęście YouTube walczy z teoriami spiskowymi i kasuje filmy na ten temat. Wystarczy jednak wpisać w wyszukiwarkę grup na Facebooku frazę “5G” by zobaczyć jak duża liczba osób wierzy w teorie spiskowe.

W sieci można odkryć, o ile rzecz jasna jest to prawdziwy wycinek z gazety, że ludzie od zarania dziejów uwielbiają teorie spiskowe. Sami zobaczcie co sądzili chłopi o antenach radiowych. Tak jak już wspominałem – raczej odbierajcie to z przymrużeniem oka, ponieważ może to być… kolejny fejk.

Kolejne anteny 5G płoną w Europie. Czy powodują koronawirusa?

Oczywiście sieć 5G nie ma żadnego wpływu na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Można to przeczytać nawet w oświadczeniu wydanym przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Dlaczego więc ludzie podpalają maszty, kiedy naukowcy dementują związek COVID-19 z 5G. Według Reuters fani teorii spiskowej nie zatrzymują się i niszczą kolejne anteny – tym razem we Włoszech i Holandii. Według źródeł mówimy o kilkudziesięciu incydentach związanych z 5G i koronawirusem. Co ciekawe, analizy informacji pojawiających się w mediach społecznościowych sugerują, że wiadomości o teorii spiskowej publikowane są przez nieautentyczne profile. Mało tego, tak zwane fake newsy mają podobny schemat do tych z 2016 roku. Wtedy sugerowano, że Rosjanie mieli wpływ na wynik wyborów prezydenckich w USA. Tak czy inaczej, nadal nie wiadomo komu tak mocno zależy na przesyłaniu informacji na temat tego, że koronawirus rozsiewany jest przez 5G. Prawda jest taka, że większość fanów teorii spiskowej nie ma zielonego pojęcia o tym jak działa sieć i jakie częstotliwości są szkodliwe. Może czas więc zlikwidować telefonię komórkową, Wi-Fi i wszystkie inne technologie, które mogą wpływać na nasze życie?