Saga dotycząca transferu angielskiego napastnika dobieg końca. Harry Kane w Bayernie Monachium – takie informacje podają media. Kluby doszły do porozumienia, pomimo tego, że wcześniejsze raporty sugerowały, że właściciel Tottenhamu nie będzie skłonny do sprzedania swojego lidera! Jest jednak problem i jest nim sam zawodnik, który rzekomo zmienił zdanie.

Tottenham nie chciał puścić swojego kapitana

Harry Kane przed rozpoczęciem tego sezonu poinformował włodarzy klubu z Londynu, że chce odejść z Tottenhamu i jego wymarzonym miejscem przenosin jest Bayern Monachium. Napastnik Kogutów oraz reprezentacji Anglii był zdeterminowany do przenosin do Bawarii, jednak Tottenham nie chciał puścić swojego lidera za bezcen.

Oczywiście taka taktyka była nieco ryzykowna, ponieważ kontrakt Kane w Tottenhamie dobiegał końca w lecie 2024 roku. Sprawa transferu była jednak skomplikowana, ponieważ Bayern nie oferował takich pieniędzy, jakie zadowoliłby właściciela Kogutów. Jak jednak podają niemieckie media, Mistrz Niemiec doszedł do porozumienia z Tottenhamem w sprawie kwoty za napastnika.

Harry Kane w Bayernie! Jest jednak jeden problem…

Jak podaje David Ornstein z The Athletic oraz niemieckie media, Bayern Monachium zaproponował Tottenhamowi 100 milionów euro za napastnika i obecny klub Anglika przystał na tę ofertę. To oznacza, że Harry Kane w Bayernie może stać się rzeczywistością. Teraz wszystko zależy od piłkarza, który zdaje się zmienił zdanie, na temat transferu. 30-latek, który uprzednio naciskał na transfer do Bawarii, ma rzekomo być otwartym na pozostanie w Londynie.

Kane miał być bardzo zadowolony z planu gry i wizji, jaką wdrożył do klubu nowy trener, Ange Postecoglou. To sprawiło, że mocno zastanawia się nad zostaniem w Londynie i walką o najwyższe cele właśnie z Tottenhamem. Sprawa transferu leży teraz w rękach samego zawodnika.

