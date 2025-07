Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition – pożegnanie z hukiem

W świecie motoryzacji są auta szybkie, są auta piękne… i są też takie, które zostają w pamięci na długo. Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition zdecydowanie należy do tej ostatniej kategorii. A teraz, na pożegnanie z tą wyjątkową serią, Mercedes odpala fajerwerki w postaci edycji specjalnej „Final Edition”. I jest to edycja, która nie bierze jeńców – ani jeśli chodzi o osiągi, ani o design.

Dwie twarze, jedno serce

„Final Edition” dostępna jest w dwóch wariantach nadwozia – czterodrzwiowego coupé i nieco bardziej praktycznego Shooting Brake’a. Obojętnie, który wybierzesz, pod maską czeka to samo szaleństwo: najmocniejszy na świecie, seryjnie produkowany, czterocylindrowy silnik 2.0 turbo. Brzmi dumnie? Słusznie. Ta jednostka generuje 421 KM i 500 Nm momentu obrotowego. Efekt? Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 4,1 sekundy i prędkość maksymalna 270 km/h. Ale to nie tylko cyferki – to maszyna, która krzyczy „emocje!” przy każdym naciśnięciu gazu.

A do tego mamy napęd na cztery koła AMG Performance 4MATIC+ z funkcją AMG TORQUE CONTROL, który potrafi przenieść moment obrotowy dokładnie tam, gdzie jest potrzebny – nawet osobno na tylne koła. Tak, możesz iść bokiem. Bo po co się ograniczać?

Całość uzupełnia ośmiobiegowa przekładnia dwusprzęgłowa AMG SPEEDSHIFT DCT-8G, która błyskawicznie zmienia biegi i daje kierowcy maksymalne poczucie kontroli. W praktyce oznacza to płynność jazdy w mieście i agresywną responsywność na torze – dokładnie tak, jak lubimy.

Klasa premium z pazurem

Jeśli chodzi o wygląd, „Final Edition” to klasa sama w sobie – ale z wyraźnym pazurem. Do wyboru masz dwa kolory lakieru z katalogu MANUFAKTUR: matową szarość gór magno oraz klasyczną czerń nocy. Na drzwiach – duży napis „45 S” (czarny lub żółty), a na lusterkach zewnętrznych żółte logo AMG. Felgi? 19-calowe, kute, matowoczarne z żółtym rantem. Wyglądają jak wyjęte prosto z toru wyścigowego. Nawet korek wlewu paliwa ma styl – chromowany, z logo AMG i czarnymi akcentami. Mercedes naprawdę dopilnował detali.

W standardzie dostajemy pakiety AMG Night i AMG Night II – czyli wszystko, co błyszczy na czarno: listwy, lusterka, emblematy. Jest elegancko, ale z pazurem. Dla tych, którzy lubią jeszcze więcej – dostępny jest też pakiet aerodynamiczny z większym splitterem, spoilerami i tylnym dyfuzorem. Wszystko testowane w tunelu aerodynamicznym, więc to nie tylko dla wyglądu – to działa.

Co ważne – wersja Shooting Brake nie tylko świetnie wygląda, ale jest też praktyczna. Długi dach, większy bagażnik, składane siedzenia – to jedno z nielicznych aut, które potrafi być jednocześnie funkcjonalne i absurdalnie szybkie.

Wnętrze Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition jak kokpit supersamochodu

Wsiadasz do środka i od razu wiesz, że nie jesteś w zwykłym Mercedesie. Sportowe fotele AMG Performance obite są mikrofibrą MICROCUT i sztuczną skórą ARTICO, z żółtymi przeszyciami, które znajdziesz też na drzwiach i desce rozdzielczej. Do tego emblematy „45 S” na zagłówkach i specjalna plakietka „45 S Final Edition” na konsoli środkowej. Tego nie da się pomylić z żadną inną wersją.

Kierownica? AMG Performance – obszyta skórą nappa i mikrofibrą, też z żółtymi akcentami. Wzór na aluminiowych wstawkach i napisy AMG to kolejne elementy, które pokazują, że masz do czynienia z czymś więcej niż tylko sportową wersją. Nie zapomniano też o progach drzwiowych z podświetlanym logo AMG i dywanikach z żółtymi nićmi. Jest elegancko, sportowo i z wyczuciem.

Wszystko to sprawia, że wnętrze CLA 45 S „Final Edition” nie tylko cieszy oko, ale też wspiera kierowcę – świetna ergonomia, sportowe dodatki i poczucie, że każda część tego auta została zaprojektowana z myślą o prowadzeniu z uśmiechem.

Ostatni dzwonek by kupić Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition

„Final Edition” nie jest tylko marketingowym zabiegiem. To prawdziwe pożegnanie z jednym z najbardziej charakterystycznych modeli AMG ostatnich lat. Mercedes jasno zaznacza, że produkcja zakończy się pod koniec 2025 roku – więc jeśli ktoś myśli o zakupie, to nie ma na co czekać.

To propozycja dla tych, którzy szukają auta, które nie tylko świetnie wygląda i jeździ jak marzenie, ale też ma potencjał, by stać się kolekcjonerskim kąskiem. Bo umówmy się – takich 2-litrowych potworów długo już nie będzie.

Dla kogo ten samochód?

CLA 45 S Final Edition to samochód dla tych, którzy nie chcą wybierać między emocjami a luksusem. Dla kierowców, którzy lubią, gdy samochód nie tylko jeździ, ale i wygląda tak, że nie można oderwać wzroku. Dla tych, którzy cenią detale – jak żółte logo AMG na lusterkach albo haftowane zagłówki. A także dla tych, którzy chcą mieć coś wyjątkowego – coś, czego nie będzie więcej.

To również świetna opcja dla tych, którzy oczekują maksymalnej przyczepności i sportowego prowadzenia, ale nie chcą rezygnować z komfortu jazdy na co dzień. CLA 45 S łączy te światy w sposób, który potrafi oczarować.

Podsumowanie? Mercedes-AMG CLA 45 S Final Edition to petarda!

Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ „Final Edition” to auto, które zamyka pewien rozdział z rozmachem i godnością. To więcej niż tylko szybki kompakt – to styl życia na czterech kołach. Jeśli marzysz o aucie, które łączy torowe osiągi z codzienną użytecznością i efektownym wyglądem – nie szukaj dalej. Ten Mercedes to po prostu finał, który każdy chciałby zobaczyć na żywo. A potem usiąść za kierownicą, nacisnąć „start” i… zakochać się od pierwszego dźwięku silnika. Jeśli chcesz poznać szczegóły na ten temat, odwiedź stronę Mercedes-Benz.pl.

