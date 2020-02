Microsoft Surface w komplecie. Producent oprogramowania tworzy sprzęt

Kto by pomyślał, że producent oprogramowania zajmie się produkcją sprzętu komputerowego. Czyżby chodziło o konkurencję z Apple? Tak czy inaczej, gdybanie zostawmy na boku, bowiem warto zainteresować się rodziną produktów Microsoft Surface. To ciekawe urządzenia. Dlaczego? Ponieważ każdy z produktów dostosowany jest do innej grupy odbiorców.

Nie ma rzeczy uniwersalnych. Dlatego też powstała rodzina Microsoft Surface

Producenci sprzętu komputerowego dwoją się i troją, by tworzyć urządzenia dostosowane do konkretnych grup odbiorców. Wszyscy przecież doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że laptop dla gracza nie będzie odpowiedni dla biznesmena. Na przykład ze względu na mobilność danego notebooka. Co ciekawe, jednym z pierwszych urządzeń tego producenta był… Microsoft Surface, czyli połączenie tabletu i notebooka. Produkt pojawił się w październiku 2012.

Prezentacja urządzeń Surface w polskim oddziale Microsoft

Dziś nazwa ta dotyczy całej rodziny urządzeń, o których chciałbym w kilku słowach opowiedzieć. Dlaczego? Ponieważ udałem się do polskiego oddziału firmy Microsoft, gdzie przedstawiono mi te urządzenia. Szczególnie chodzi mi o trzy konkretne modele: Surface Pro X, Surface Pro 7 oraz Surface Laptop 3, które to są nowością w gamie produktów tego producenta. Aha, najważniejsze. Kolejność jest przypadkowa.

Microsoft Surface Pro X

Pierwszy z nowych produktów z rodziny, o którym warto napisać. Microsoft Surface Pro X to połączenie tabletu i laptopa. Wyposażony jest w dotykowy, 13-calowy ekran oraz łączność LTE, co zapewne spodoba się osobom często podróżującym, a przy okazji wymagającym stałego połączenia z Internetem. Co ważne, Surface Pro X waży około 750 g, a więc jest naprawdę mobilnym urządzeniem. Ekran oferuje współczynnik proporcji 3:2, rozdzielczość 2880 x 1920 pikseli oraz jasność na poziomie 450 nitów. Jest więc całkiem fajnie. W zestawie otrzymujemy również pióro Slim Pen, które ładuje się w dołączanej klawiaturze, która pokryta jest Alcantarą. Tak, klawiatura jest podświetlana i wyposażona w spory touchpad. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że Microsoft w przypadku Surface Pro X wykorzystał procesor stworzony wraz z Qualcomm. Mowa o CPU wykonanym w architekturze ARM, który oferuje częstotliwość taktowania na poziomie 3 GHz. Według producenta zastosowanie energooszczędnych podzespołów ma zapewnić czas pracy na poziomie 13 godzin. Cena urządzenia zaczyna się od niecałych pięciu tysięcy złotych.

Microsoft Surface Pro 7

Kolejny model 2 w 1, jednak w nieco okrojonej konfiguracji. Wyposażony w 12,3-calowy ekran Microsoft Surface Pro 7 to kolejny sprzęt dla osób potrzebujących mobilnego sprzętu. Jednak w tym przypadku, niestety nie mamy modemu LTE. Producent zdecydował się na dziesiątą generację procesorów Intel Core. W zależności od tego, jakie zadania będziemy wykonywać możemy wybrać zarówno i3, i5, jak i i7. Podobnie wygląda kwestia nośnika danych, bowiem mamy do wyboru SSD o pojemnościach od 128 GB do nawet 1 TB. Ekran (dotykowy) w tym przypadku również ma współczynnik proporcji 3:2, a rozdzielczość wynosi 2736 x 1824 piksele, przy rozkładzie 267 pikseli na cal. Nie jest więc to tak imponujący wyświetlacz jak w przypadku Pro X, jednak to chyba nikogo nie dziwi. W mojej opinii jest to sprzęt dla kogoś, kto korzysta z komputera głównie podczas pracy biurowej, a więc np. z pakietem Office, a w wolnej chwili chce oglądnąć film za pośrednictwem jednego z serwisów VOD. Cenowo, całkiem rozsądnie, bowiem startujemy od kwoty 3899 zł.

9 Wynik

Microsoft Surface Laptop 3

Patrząc na jego wygląd wydaje mi się, że jest to odpowiedź Microsoftu na Apple MacBook Pro. Surface Laptop 3 sprzedawany jest w dwóch wersjach: 13,5 oraz 15-calowej. Mowa oczywiście o ekranach dotykowych, które w zależności od przekątnej mają różną rozdzielczość: 2256 x 1504 pikseli (13,5-cali), lub 2496 x 1664 pikseli (15-cali). Swoją drogą, trochę dziwna, taka niestandardowa ta rozdzielczość. Tak czy inaczej, w obu przypadkach mówimy o współczynniku proporcji 3:2 oraz 201 pikselach na cal. Notebook ten może mieć 8 lub 12 GB pamięci RAM. Co ciekawe, wersja 13,5-cali jest wyposażona w procesor Intel Core i5 lub i7. 10-generacji. Natomiast wersja z większą matrycą korzysta już z procesorów AMD Ryzen 5 lub 7. Łatwo więc się domyślić, że w przypadku wersji 15-calowej możemy posiadać GPU Vega 9, lub RX Vega 11. W obu modelach maksymalny czas pracy na baterii wynosi 11,5h. Obudowa Microsoft Surface Laptop 3 może być we wnętrzu pokryta Alcantarą lub aluminium (chyba). O sprzęcie napiszę więcej po testach, które cały czas trwają. Pierwsze wrażenia są pozytywne. Mówimy o modelu 13,5-calowym. Cena? Od pięciu tysięcy złotych.

Jakie produkty wchodzą jeszcze w skład Surface?

Producent ma w swojej ofercie jeszcze trzy urządzenia, które warto poznać. Nie będę jednak o wszystkich pisał, ponieważ np Surface Book 2 ma już nieco nieaktualne podzespoły. Podobnie wygląda sytuacja z modelem Studio 2. Godnym uwagi urządzeniem jest model 2 w 1, a więc Surface Go, który wyposażono w 10-calowy ekran o rozdzielczości 1800 x 1200 oraz współczynniku 3:2. Co ciekawe, bez klawiatury urządzenie waży zaledwie 522 g, a więc jest to zdecydowanie sprzęt mobilny. Warto również wspomnieć o tym, że możemy kupić wersję z modemem LTE. Cena startuje od dwóch tysięcy złotych.