Osobom, które na co dzień mają styczność ze sprzętem wagi ciężkiej raczej nie trzeba przedstawiać tej marki. Warto odwiedzić jedno z miast, w których odbędzie się MILWAUKEE Tour 2022. W ciągu tego miesiąca odbędzie się ponad 50 wydarzeń w pięciu europejskich krajach. W tym, rzecz jasna, w Polsce!

To już dziś startuje MILWAUKEE Tour 2022. Marka odwiedzi czternaście polskich miejscowości, takich jak Ostrołęka, Piekary Śląskie, Częstochowa, Szczecin, Koszalin, Gdańsk i wiele innych, aby pokazać profesjonalne elektronarzędzia akumulatorowe swoim obecnym, a także przyszłym klientom. To świetna okazja aby sprawdzić między innymi dmuchawę, szlifierkę punktową i oscylacyjną, nożyce do żywopłotu czy zszywacz do ogrodzeń. Jakby tego było mało, podczas spotkań będzie można zobaczyć narzędzia ręczne, odzież ochronna, systemy przechowywania czy akcesoria popularnej marki. Krótko mówiąc, zainteresowani będą mogli sprawdzić elektronarzędzia akumulatorowe, które podobno radzą sobie równie dobrze, jak te, które napędzane są spalinowo. Musicie sami sprawdzić czy faktycznie tak jest!

MILWAUKEE Tour 2022 – przetestuj narzędzia akumulatorowe!

Co ciekawe, marka przygotowała również konkurs, w którym należy zbudować instalację z wykorzystaniem produktów MILWAUKEE. Rekord to 18 sekund. Może uda się go pobić?

– MILWAUKEE TOUR cieszy się olbrzymim zainteresowaniem profesjonalistów. Tylko w letniej edycji uczestniczyło w nim 6200 osób z różnych branż. Dlatego we wrześniu MILWAUKEE TOUR zawita w kolejnych europejskich miastach. Dzięki temu profesjonaliści – pracownicy branży budowlanej, ogrodnicy, hydraulicy, elektrycy, mechanicy czy dekarze – będą mogli sprawdzić nasze elektronarzędzia i akcesoria w praktyce – komentuje Janusz Mitko, CEE Regional Marketing Manager MILWAUKEE®. – To doskonała okazja, by zweryfikować ich trwałość, wytrzymałość, wydajność, czyli wszystko to, co kryje się pod hasłem „Nothing but HEAVY DUTY”– dodaje Mitko.

Jak już wspominałem, marka pojawi się w czternastu różnych miastach. Zaczynając od dziś, 2 września, kiedy to uczestnicy spotykają się w Ostrołęce, będziemy mogli zobaczyć narzędzia w akcji, również w wielu innych lokalizacjach. Poniżej prezentuję pełną listę miast i miejsc, w których odbędą się pokazy. Nie ukrywam, grafik jest bardzo napięty. Każde z wydarzeń odbędzie się w godzinach 10:00 – 15:00. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie producenta – MILWAUKEE.

2 września – Master Ostrołęka

6 września – Instalbud Piekary Śląskie

7 września – ADT Częstochowa

8 września – Elkar Bełchatów

9 września – Jumikop Łódź

13 września – CALDO – IZOLACJA Szczecin

14 września – Port Narzędziowy Koszalin

15 września – Centech Gdańsk

16 września – CBT Bydgoszcz

22 września – Stelkon Stare Miasto

23 września – Partner Szamotuły

28 września – Unimet Rzeszów

29 września – Elspaw & Śrubtex Pol Dębica

30 września – Reaktor Siedlce

