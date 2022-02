Kilka dni temu Samsung przedstawił nową serię S22, z której model Ultra wydaje się tym najbardziej przystosowanym do biznesu. Posiada on bowiem rysik S Pen znany dobrze z serii Note, którą S22 Ultra zastąpiło. Okazuje się, że Motorola postanowiła trochę namieszać w tym segmencie i zaprezentowało model Motorola Edge 30 Pro. Czy południowokoreański producent ma się czego obawiać?

Motorola Edge 30 Pro będzie godnym przeciwnikiem dla S22 Ultra?

Samsung Galaxy S22 Ultra to następca popularnej serii Note, która cechowała się właściwościami biznesowymi. Największą zaletą tego urządzenia była oczywiście wydajność, ale również rysik S Pen do sprawnego poruszania się po funkcjach telefonu. Taki sam dodatek znajduje się w najnowszym modelu południowokoreańskiego producenta. Do tej pory nie było widać konkurenta dla S22 Ultra, jednak pojawił się on na horyzoncie.

Motorola Edge 30 Pro to model, który ma zadebiutować w ciągu kilku kolejnych dni. Co prawda, producent nie zdradził żadnych szczegółów, jednak przecieki sugerują, że będzie to naprawdę wydajny smartfon, który rzuci wyzwanie Samsungowi Galaxy S22 Ultra. Smartfon będzie wspierał obsługę rysika, co na pewno spodoba się osobom, które wykorzystują tego typu rozwiązanie do sporządzania notatek.

Przecieki sugerują mocną specyfikację

Jeszcze kilka tygodni temu mówiono o tym, że rysik będzie zarezerwowany tylko i jedynie do wersji Ultra, jednak pojawi się on już w modelu Motorola Edge 30 Pro. W sieci pojawiły się rendery nowego smartfona. Udostępnił je Evan Blass. Z grafik możemy wywnioskować obsługę rysika. Urządzenie to będzie przechowywane w etui, które ma być dołączone do zestawu.

Motorola Edge 30 Pro na renderach. S22 Ultra ma konkurenta! 30 Motorola Edge 30 Pro na renderach. S22 Ultra ma konkurenta! 31

Plotki sugerują również, że nowa Motorola Edge 30 Pro będzie bliźniaczym modelem Edge X30, który zadebiutował pod koniec 2021 roku w Chinach. Nie znamy jeszcze szczegółów na temat wydajności, jednak wszystko wskazuje na to, że smartfon będzie napędzany procesorem Snapdragon 8 Gen 1, a na pokładzie znajdziemy 8 lub 12 GB pamięci RAM. Producent zdecyduje się prawdopodobnie na pamięć o 128 i 256 GB.

Sugerując się modelem Edge X30, możemy powiedzieć, że smartfon zostanie także wyposażony w ekran z częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz, baterię 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 60W. Przedni aparat do selfie może oferować 60 Mpix, a z tyłu znajdziemy trzy obiektywy.

Motorola Moto X30 Pro pierwowzorem dla Edge 30 Pro.

Premiera smartfona Motorola Edge 30 Pro ma odbyć się 24 lutego.

Źródło: TechRadar