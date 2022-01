Moto G71 5G – nowy smartfon Motorola ze średniej półki już w sprzedaży

Łączność 5G, ekran OLED, wydajne podzespoły oraz atrakcyjna cena mogą być kluczem do sukcesu nowego smartfona Motorola. Moto G71 5G właśnie trafił do sprzedaży na naszym rynku.

Solidny smartfon ze średniej półki – Moto G71 5G

Oczywiście, nie będzie to obiekt westchnień fanów gadżetów, aczkolwiek warto zainteresować się tym modelem. Dlaczego? W cenie detalicznej 1399 zł dostajemy naprawdę dobry telefon z ekranem OLED o przekątnej 6,4-cala, który wyświetla obraz w rozdzielczości FHD+. Oprócz tego mamy do dyspozycji baterię o pojemności 5000 mAh oraz opcję szybkiego ładowania 30 W. To oznacza – tak przynajmniej chwali się producent, że smartfon naładujemy w 30 minut do 50 %. Jeśli będzie okazja, chętnie to sprawdzimy.

Moto G71 5G to również procesor Snapdragon 695 oraz 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. To duży plus, bowiem warto przypomnieć, że Motorola nie ingeruje w oprogramowanie Android. Dostajemy więc „czysty” system, pozbawiony nakładek, które sprawiają, że po pewnym czasie oprogramowanie będzie się zacinało. W przypadku smartfonów Moto „otrzymujemy” praktyczne gesty, które ułatwiają uruchomienie podstawowych funkcji. Wystarczy więc potrząsnąć telefonem aby uruchomić latarkę i tak dalej.

Producent chwali się również aparatem, który ma oferować rozdzielczość 50 MP. Jak na smartfon ze średniej półki, brzmi to naprawdę dobrze. Tak, tak – jest szerokokątny obiektyw, kamera Macro Vision i tak dalej. Na plus należy również uznać łączność 5G oraz Wi-Fi 6, dzięki czemu transfer plików będzie znacznie szybszy. Tak, to również płynne strumieniowanie materiałów wideo – także tych w wysokiej rozdzielczości.

Dostępność i cena

Smartfon możemy nabyć w trzech różnych kolorach: czarnym, morskim oraz tak zwanym arktycznym niebieskim. Rekomendowana cena detaliczna modelu Moto G71 5G wynosi 1399 zł. Model ten jest dostępny na stronie motorola.com. Możemy go również nabyć za pośrednictwem operatorów takich jak Play i Plus.

8.1 Wynik

Co o nim sądzicie? Faktycznie jest to smartfon ze średniej półki, godny uwagi? Według mnie tak. Dajcie znać w komentarzach!

