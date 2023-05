Motorola Edge 40 – smukła, z dobrą specyfikacją. I ta cena!

Motorola po raz kolejny prezentuje bardzo ciekawy smartfon, który charakteryzuje się nie tylko świetnym designem, ale również bardzo dobrą specyfikacją. Motorola Edge 40 została oficjalnie zaprezentowana i jest na co czekać!

Motorola Edge 40 to najsmuklejszy smartfon w swojej klasie

Jeśli rozglądacie się za smukłym smartfonem, to waszą uwagę powinna zwrócić Motorola Edge 40, która została właśnie zaprezentowana. Telefon z miejsca staje się jednym z najsmuklejszych modeli w swojej klasie, ponieważ ma jedynie 7,58 mm grubości! Telefon będzie dostępny z pleckami wykonanymi z klasycznego akrylu lub ze skóry wegańskiej!

Edge 40 – smukła, z dobrą specyfikacją. I ta cena!

Producent postawił tutaj na zakrzywiony ekran, który zostanie przyozdobiony bardzo cienkimi ramkami z piaskowanego aluminium. Z telefonu możemy korzystać nawet w deszczu, ponieważ posiada on certyfikat IP68. Co ciekawe, producent zapewnia, że wystarczy podłączyć smartfon na 10 minut, a zyskamy cały dzień pracy na baterii – telefon został wyposażony w baterię o pojemności 4400 mAh, która ładowana jest z maksymalną mocą 68 W (15 W bezprzewodowo).

Specyfikacja wygląda bardzo dobrze

Jak Motorola Edge 40 wypada pod względem specyfikacji? Bardzo dobrze i wydaje się, że nic nie powinno tutaj brakować. Producent zdecydował się na umieszczenie 6 nm procesora Dimensity 8020 z 8 GB pamięci ram LPDDR4X. W podstawie znajdziemy 256 GB pamięci na dane UFS 3.1, łączność 5G, Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Platforma Ready For zapewnia nam bezprzewodowe połączenie i współpracę z komputerem PC.

Ekran smartfona Motorola Edge 40 ma 6,55-cala i działa w technologii OLED (2400 x 1080 px), oferuje częstotliwość odświeżania 144 Hz oraz próbkowanie dotykowe 360 Hz. Nie można zapomnieć również o HDR10+. Producent zastosował tutaj głośniki stereo, które wspierają Dolby Atmos.

Kwestie fotograficzne również wyglądają bardzo dobrze. Motorola Edge 40 została wyposażona w podwójny aparat, w którym “oko” główne ma 50 Mpix i przysłonę f/1,4 oraz optyczną stabilizację obrazu. Do głównej jednostki dołożono 13 Mpix obiektyw ultraszerokokątny (120°) z funkcją Macro Vision i możliwością robienia zdjęć makro. Przednia kamerka ma 32 Mpix i wspiera technologię Quad Pixel.

Ile będzie kosztować Motorola Edge 40?

Smartfon ma trafić do sprzedaży 18 maja, jednak wcześniej będzie dostępny oczywiście w przedsprzedaży. Sugerowana cena detaliczna za wersję 8/256 GB to o 2999 złotych. Motorola Edge 40 będzie dostępna w trzech wersjach kolorystycznych – z wykończeniem ze skóry wegańskiej, czyli czarnej (Eclipse Black) oraz zielonej (Nebula Green). Wersja z akrylowymi pleckami to kolor błękitny (Lunar Blue).

Źródło: Motorola