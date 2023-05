Google Pixel Fold oficjalnie zapowiedziany!

Google zaskoczyło wszystkich i oficjalnie zapowiedział swój pierwszy składany smartfon w historii swojej marki. Pixel Fold został zaprezentowany na wideo i tym samym dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądało to urządzenie.

Pixel Fold oficjalnie zapowiedziany. Szybciej, niż myśleliśmy!

Przez kilka ostatnich miesięcy w sieci regularnie pojawiały się przecieki dotyczące pierwszego składanego smartfona marki Google. Pixel Fold, bo tak właśnie został nazwany smartfon, został oficjalnie zaprezentowany, choć wydawało się, że stanie się to dopiero w przyszłym tygodniu, podczas Google I/O.

Google oficjalnie zapowiedziało swój pierwszy składany smartfon!

Google Pixel Fold nie będzie wykorzystywał innowacyjnej technologii lub odmiennego designu – będzie on typowym przedstawicielem rodziny składanych smartfonów z pionowym zawiasem z dwoma wyświetlaczami. Mówimy tutaj o urządzeniu otwieranym jak książka.

Google powoli odkrywa karty

O samym smartfonie nie wiemy jeszcze zbyt wiele, ponieważ producent nie zdecydował się na ujawnienie specyfikacji oraz ceny. Pierwsze wzmianki sugerują, że w momencie premiery Pixel Fold zostanie wyceniony na 1700 USD i do sprzedaży może trafić już w przyszłym tygodniu. Samo Google sugeruje, że telefon trafi do sklepów “wkrótce”.

To, co wiemy, to fakt, że smartfon będzie pracował na nowatorskim układzie Google Tensor G2, który zastosowany został już w Google Pixel 7. Przecieki sugerują, że zewnętrzny ekran ma mieć 5,8-cala, natomiast ten wewnętrzny ma oferować 7,6-cala obszaru roboczego.

Ciekawe informacje pojawiły się w kontekście pracy na baterii, ponieważ akumulator zastosowany w Pixel Fold ma pozwolić na 24 godziny normalnej pracy, natomiast tryb Extreme Battery Saver ma wydłużyć ten czas do 72 godziny. Więcej informacji na temat tego modelu pojawi się zapewne w przyszłym tygodniu podczas konferencji Google I/O, która odbędzie się 10 maja.

Źródło: Google