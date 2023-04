Jeśli nie wiesz jak obsłużyć ChatGPT, to wielce prawdopodobne jest to, że nie dostaniesz posady w pracy, o którą się starasz. Badania firmy ResumeBuilder pokazują zaskakujące podejście pracodawcy do nowego narzędzia.

Nie wiesz, jak obsłużyć ChatGPT? Pożegnaj się z wymarzoną posadą

ChatGPT to bardzo ciekawe narzędzie, które oparte jest na sztucznej inteligencji. Nie od dziś wiadomo, że jest to technologia, która będzie w stanie zrobić sporo dobrego, ale również namiesza w różnych strefach naszego życia. Powoli zaczęło się to już dziać, bo jak się okazuje, pracodawcy nie chcą pracowników, którzy nie potrafią obsłużyć ChatGPT.

Nie wiesz jak obsłużyć ChatGPT? Zapomnij o pracy! Szokujące wyniki badań

Przeczytaj także: Sztuczna inteligencja uratowała życie psu! Postawiła diagnozę, o której nie pomyślał weterynarz!

Sztuczna inteligencja wkrótce będzie w stanie zdominować rynek pracy i zastąpić prawników, programistów czy ekspertów do administracji. SI jest szybsze, dokładniejsze i posiada zdecydowanie większy zakres wiedzy. Ma za sobą cały internet. Jak potwierdziły badania, pracodawcy na starcie odrzucają osoby, które nie potrafią obsłużyć ChatGPT.

SI ma wpłynąć na efektywność

Firma analityczna ResumeBuilder przeprowadziła badania, które zakończyły się zaskakującymi wynikami. Jak się okazuje, jeśli nie jesteś w stanie obsłużyć ChatGPT i poprawnie sformułować zdania, tak aby sztuczna inteligencja udzieliła satysfakcjonującej odpowiedzi, możesz pożegnać się z wymarzoną posadą. Ponad 90 proc. potencjalnych pracodawców wychodzi z przekonania, że osoby, które tego nie potrafią, nie są im potrzebne.

Nie wiesz jak obsłużyć ChatGPT? Zapomnij o pracy! Szokujące wyniki badań

Raport ResumeBuilder pokazuje, że pracodawcy poszukują osób, które potrafią obsłużyć to narzędzie, ponieważ wierzą, że dzięki temu będą oni mogli zwiększyć swoją produktywność, będzie oferowało wsparci i oszczędzi zasoby. Badania mówią również, że 29 proc. firm, które wzięły udział w badaniach, planuje zatrudnić fachowców, którzy będą szkolić pracowników w kwestii obsługi narzędzia. Fachowcy już teraz podpowiadają, aby do swojego CV wpisywać umiejętność obsługi ChatGPT.

Źródło: RP