Sztuczna inteligencja uratowała życie psu! Postawiła diagnozę, o której nie pomyślał weterynarz!

Sztuczna inteligencja potrafi uratować istnienie i jeden z internautów przekonał się o tym na własnej skórze. ChatGPT, popularna w ostatnim czasie sztuczna inteligencja uratowała życie psu. W przeciwieństwie do weterynarza SI postawiło trafną diagnozę!

Cooper, użytkownik Twittera opisał historię swojego psa, którego życie uratowała sztuczna inteligencja. Internauta wyznał, że jego pies cierpiał na chorobę odkleszczową. Z początku terapia leczenia przepisana przez weterynarza przynosiła odpowiednie skutki, jednak z czasem stan psiaka znacznie się pogorszył. Z biegiem dni stan ten nie poprawiał się, dlatego też właściciel obawiał się o życie swojego pupila.

Przeczytaj także: Sztuczna inteligencja to tajna broń uczniów. Nauczyciele bezradni

Dziąsła psa stały się bardzo blade, a kolejna wizyta u weterynarza nie przyniosła pożądanego efektu. Lekarz weterynarii rozkładał ręce i powiedział, że w dalszym ciągu należy obserwować zwierzę. Właściciel nie dał jednak za wygraną i po opinię zwrócił się do popularnego ChatGPT. Jak się później okazało, był to strzał w dziesiątkę.

Po wpisaniu badań krwi psa oraz dokładnych objawów sztuczna inteligencja postawiła diagnozę, która okazała się trafna. SI po przeanalizowaniu wszystkich wyników ujawnił kilka możliwych powodów pogarszającej się anemii i złego stanu psa. Jednym z pierwszych powodów, jakie wymienił, była choroba o nazwie IMHA.

When we reached the second vet, I asked if it's possible it might be IMHA.



The vet agreed that it's a possible diagnosis. They drew blood, where they noticed visible agglutination.



After numerous other tests, the diagnosis was confirmed. GPT4 was right. 7/