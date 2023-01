Sztuczna inteligencja to tajna broń uczniów podczas odrabiania prac domowych. Okazuje się, że dzieci skutecznie wykorzystują SI. Nauczyciele są bezradni, ponieważ nie potrafią odróżnić zadania wykonanego przez ucznia od tego stworzonego przez oprogramowanie!

Uczniowie oszukują swoich nauczycieli

W dzisiejszych czasach, wraz z postępem technologicznym, najmłodsi mają wiele narzędzi, które pomagają im w codziennym życiu. Jak się okazuje, sztuczna inteligencja to tajna broń uczniów w walce z zadaniami domowymi.

Holenderscy uczniowie, w rozmowie z portalem nos.nl, przyznali się, że wykorzystują sztuczną inteligencję do odrabiania ćwiczeń zadanych do domu. Niestety, nauczyciele są bezradni, ponieważ bardzo trudno odróżnić im prace uczniów, od tych wykonanych przez sztuczną inteligencję.

Uczniowie wykorzystują SI do odrabiania zadań domowych.

Sztuczna inteligencja tajną bronią holenderskich uczniów

W wywiadzie dla nos.nl ponad 250 uczniów przyznało się, że sztuczna inteligencja to tajna broń, która pomogą im szybko wykonać pracę domową. W tym celu wykorzystują specjalnie zaprojektowane narzędzie ChatGPT. Stosują je do pisania akapitów, całych wypracowań, usuwania błędów ortograficznych czy do odpowiedzi na niektóre pytania.

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych w holenderskich szkołach są bezradni, ponieważ nie są oni w stanie powiedzieć, czy dane wypracowanie zostało napisane przez ucznia, czy przez sztuczną inteligencję. Niektóre szkoły podjęły działanie i nakazały swoim uczniom pisać teksty w szkołach. Innym rozwiązaniem ma być korzystanie z najnowszych źródeł, ponieważ ChatGPT zna tylko te, które powstały do 2021 roku.

Sztuczna inteligencja to tajna broń uczniów. Nauczyciele bezradni

Źródło: NOS.NL