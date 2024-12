Chciałbyś kupić smartfon za 399 zł? Oczywiście, mówimy o nowym modelu. Tak się składa, że jest to możliwe. Poznaliśmy nowości marki Motorola z serii moto e i moto g. Wśród nich naprawdę tanie modele, ale i nie tylko. Sprawdźmy, co oferują.

Nowe smartfony Motorola z rodziny moto e oraz moto g.

Kilka dni temu została zaprezentowana nowa generacja smartfonów marki Motorola z serii moto e oraz moto g. Są to budżetowe urządzenia, jednak nie myślcie sobie, że za niską ceną idą przeciętne parametry – co to, to nie! Wystarczy spojrzeć na serię moto g, która pracuje pod kontrolą systemu Android 15. Lekko skrzywiłem się na widok informacji o nakładce Hello UX, jednak nie ma się czym martwić. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Smartfon za 399 zł? Nie ma sprawy. Oto Motorola moto e15

Zaczynamy od bardzo prostego modelu. Jeśli potrzebujesz tak po prostu, telefonu do dzwonienia, okazjonalnego wykonywania fotek, ale czasami chcesz skorzystać z dobrodziejstw smartfonów – mam tu na myśli media społecznościowe, nawigację czy przeglądarkę internetową, moto e15 będzie bardzo dobrym wyborem. Szczególnie zakładając tak niski budżet. Co otrzymujesz w tej cenie? Zdziwisz się, serio.

Przede wszystkim mówimy o konstrukcji odpornej na zachlapania (IP54), a także o dużym ekranie 6,67 cali, który chroni szkło Gorilla Glass 3. Mało tego, wyświetlacz oferuje rozdzielczość HD+ oraz odświeżanie 90 Hz! Do tego dochodzi bateria o pojemności 5200 mAh i ładowanie 18 W. Całkiem nieźle! Jeśli chodzi o pozostałe parametry, mamy procesor MediaTek Helio G81 Extreme oraz 2 GB pamięci RAM. Fakt, trochę słabo, jednak smartfon ma funkcję RAM Boost, która umożliwia na rozszerzenie pamięci do 6 GB. Jak to działa w praktyce? Cóż, nie jestem fanem tego rozwiązania.

Smartfon ma wbudowaną pamięć na nasze dane o pojemności 64 GB. Za mało? Nie ma sprawy – możesz użyć kart pamięci microSD, by ją rozbudować. Na pokładzie moto e15 znalazło się także gniazdo mini jack, głośniki stereo oraz obsługa dual SIM. Co z aparatem? Raczej podstawowy – główny sensor 32 Mpx, przedni 8 Mpx. Może nie jest jakoś wybitnie dobrze, ale pamiętajcie ile kosztuje ten telefon. Mamy również Bluetooth 5.4 oraz system Android 14 Go edition z nakładką Hello UX.

Nowości Motorola moto g

Mamy jeszcze trzy inne modele: moto g05, moto g15 oraz moto g15 power. One również kuszą ceną, aczkolwiek o niej napiszę na końcu. Tak jak bardzo budżetowy moto e15, tak też nowości z rodziny moto g cechuje certyfikat IP54, a to oznacza, że urządzenia „nie boją się” zachlapań. Plusem jest również zastosowanie wielu ciekawych wersji kolorystycznych, co wpływa na atrakcyjność smartfonów. Każda z nowości pracuje pod kontrolą systemu Android 15 z nakładką Hello UX. Dzięki jej zastosowaniu możemy „cieszyć się” między innymi gestami, które są bardzo użyteczne. Przykłady? Potrząśniesz smartfonem Motorola, a on włączy latarkę. Zrobisz inny ruch – uruchomisz aparat. I tak dalej.

No dobrze, a co jeszcze mogą nam zaoferować? Przede wszystkim każdy z modeli został wyposażony w procesor MediaTek Helio G81 Extreme oraz wyświetlacz LCD, który chroni szkło Gorilla Glass 3. Urządzenia te mają również Bluetooth 5.4, głośniki stereo, Wi-Fi, dual SIM oraz gniazda mini jack. Swoją drogą, niektórzy lubią przecież słuchawki przewodowe, a w wielu przypadkach – szczególnie we flagowych smartfonach – możemy o takim złączu mini jack zapomnieć. A tu, proszę, budżetowe modele Motorola takowe posiadają.

Motorola moto g05

Jest to model, który możemy kupić w kilku wariantach. Cena różni się od pamięci na dane i RAM. Wygląda następująco:

4/64 GB – 449 zł

4/128 GB – 499 zł

8/128 GB -599 zł

Jak widać, cenowo wypada to naprawdę dobrze. Szczególnie, że wystarczy dopłacić 50 zł by mieć faktycznie więcej pamięci RAM względem modelu moto e15. Ekran jest raczej ten sam – przekątna 6,67-cali, rozdzielczość HD+ oraz odświeżanie 90 Hz. O procesorze wspominałem – Helio G81, natomiast warto wspomnieć o aparacie. Główny to matryca 50 Mpx, jednak warto zauważyć, że łączy ona cztery piksele w jeden, dzięki czemu uzyskujemy efektywną rozdzielczość zdjęć 12,5 MP. Bateria – 5200 mAh, ładowanie 18 W. Jeśli chodzi o kolory, możemy wybrać morski, lub czerwony.

Motorola moto g15 i moto g15 power

Przechodzimy do nieco bardziej zaawansowanych modeli. Fakt, nadal mamy do dyspozycji procesor Helio G81 Extreme, jednak w tym przypadku otrzymujemy do dyspozycji 8 GB pamięci RAM. Do tego dochodzi 128 GB na dane w przypadku moto g15 oraz 256 GB w modelu moto g15 power. Zmieniony jest również ekran. Oba smartfony otrzymują wyświetlacz o przekątnej 6,72 cali, który wyświetla obraz w rozdzielczości FHD+. Nieco słabiej wypada odświeżanie, bowiem mamy zaledwie 60 Hz. Dlaczego tak? Nie wiem.

Jeśli chodzi o aparat, mamy główny moduł 50 Mpx z ultraszerokokątnym 5 Mpx. Warto zauważyć, że modele moto g15 oraz moto g15 power posiadają wsparcie NFC, co sprawia, że możemy płacić za pomocą smartfonu. Bateria w modelu moto g15 to ogniwo 5200 mAh, które oferuje ładowanie mocą 18 W. Dużo większą pojemność oferuje moto g15 power, co raczej nie jest niczym zaskakującym. Mówimy o 6000 mAh oraz ładowaniu TurboPower 30 W. Co z kolorystyką? moto g15 będzie sprzedawany w trzech kolorach: oliwkowym, grafitowym i pomarańczowym, natomiast g15 power w oliwkowym i grafitowym.

Gdzie kupić smartfony Motorola moto g i moto e?

Musicie jeszcze chwilę poczekać, bowiem smartfony trafią do sprzedaży dopiero w pierwszym kwartale 2025. Tak, mamy końcówkę roku, więc warto poczekać. Szczególnie, że w styczniu do sprzedaży trafi moto g15, moto g15 power oraz moto e15. Ten ostatni będzie dostępny w popularnych sklepach z elektroniką. Mam na myśli między innymi RTV EURO AGD, Media Expert czy Media Markt. Motorola Moto g15 ma również być dostępna w sieciach Plus oraz Play. Model moto g05 będzie dostępny zarówno w elektromarketach, jak i u operatorów Play, Plus, T-Mobile oraz Orange.

