Kiedy ktoś pyta mnie o smartfony z Androidem, które cechuje dobry stosunek jakości do ceny, często moją pierwszą myślą jest właśnie Motorola. Prawie czysty system, solidne wykonanie i dobra cena to najważniejsze cechy smartfonów tej marki. Właśnie pojawiła się zaktualizowana wersja razr 40 ultra i edge 40 neo. Co prawda nie chodzi o podzespoły ale fani Motoroli mogą być zachwyceni tą zmianą. Z resztą, sami zobaczcie.

smartfon motorola edge 40

Jakiś czas temu Motorola nawiązała współpracę z Pantone. Efekt tej “randki” to wyróżniające się z tłumu wersje kolorystyczne smartfonów. Pamiętam, kiedy odwiedziłem Madryt by zobaczyć razr 40 ultra to właśnie kolor wywarł na mnie największe wrażenie. Efektowna czerwień przykuwała oczy niejednego redaktora, który również miał okazję po raz pierwszy przyglądać się nowemu modelowi z klapką. Wczoraj poznaliśmy nowy kolor roku 2024, który oczywiście zostanie wykorzystany w smartfonach marki Motorola.

Razr 40 ultra i edge 40 neo zyskają nowe szaty

Nadchodzący rok w przypadku tych dwóch smartfonów Motorola będzie cechował się kolorem Peach Fuzz. Konkretnie mowa o PANTONE 13-1023, który to cechuje się, jak sama nazwa mówi, delikatnym brzoskwiniowym odcieniem. Dlaczego akurat taki? Według producenta uosabia on takie uczucia jak społeczność, współpraca i wspólnota. To dlatego, że misją marki Motorola jest uczynienie technologii bardziej dostępną. Warto jeszcze dodać, że w przypadku edge 40 neo “dostajemy” wegańską skórę na “pleckach” urządzenia. Ciekawy jestem czy tak jak w przypadku “czerwieni”, tak i “brzoskwiniowy” wariant będzie pachniał tuż po wyjęciu z perfumowanego pudełka.

Motorola razr 40 ultra i edge 40 neo w kolorze Peach Fuzz.

Ile kosztują nowe smartfony Motorola?

Oczywiście, wszystko zależy od modelu, który Was interesuje. Edge 40 Neo w wariancie 12/256 GB to wydatek rzędu 1899 zł. Jeśli jednak chcielibyście kupić smartfon z klapką, a więc razr 40 ultra, wersja 8/256 GB kosztować będzie 4999 zł. Warto zauważyć, że w tym konkretnym kolorze będziecie mogli kupić ten model w sieci Plus.