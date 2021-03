Motorola Razr do wygrania! Spraw radość swojej kobiecie!

Panowie, trzeba jasno przyznać, że bez kobiet nasz świat nie mógłby istnieć, a jeśli by tak było to byłby smutny i jednokolorowy. Dlatego też musimy dbać o nasze piękne połówki. Z racji Dnia Kobiet, który właśnie dziś obchodzimy, Motorola postanowiła sprawić by ten dzień był jeszcze bardziej szczególny. Producent smartfonów wystartował z konkursem, w którym można wygrać Motorola Razr w złotym kolorze. Takim prezentem nie pogardzi żadna kobieta, a Ty możesz mocno zapunktować u swojej ukochanej!

Dzień Kobiet to czas, w którym jeszcze bardziej doceniamy płeć piękną

Każdy mężczyzna wie, że kobieta jest najważniejszą cząstką naszego życia. Matka, żona, córka, narzeczona czy dziewczyna zasługuje na iście królewskie traktowanie każdego dnia. Dzień Kobiet to czas, w którym jeszcze bardziej pokazujemy jak doceniamy to wszystko co robią. Jest to też dzień, w którym nie szczędzimy dla nich prezentów. Motorola postanowiła jeszcze bardziej docenić starania naszych kobiet i na swoim Instagramie ogłosiła konkurs, w którym do wygrania jest osiem złotych telefonów Motorola Razr. Konkurs trwa od 8 do 14 marca.

Konkurs Motoroli dostępny na Instagramie

Co należy zrobić, żeby dostać szansę na wygranie w konkursie? Do 14 marca należy udostępnić na swoim profilu zdjęcie w stylizacji, która wyprzedza obecne trendy modowe i oznaczyć profil @motorolapolska. Dodatkowo pod zdjęciem należy dodać hasztagi #motorola oraz #wyprzedzamytrendy. Wymagane jest również obserwowanie polskiego profilu Motoroli.

Chcecie więc zapunktować u swoich kobiet? Biegnijcie i powiedzcie o konkursie! Podpowiadajcie, ba, nawet pobawcie się w stylistów! Może wasz artystyczny duch sprawi, że to właśnie wasza kobieta stanie się posiadaczką jednego z ośmiu smartfonów Motorola Razr, które można wygrać w konkursie! Wbijajcie na Instagrama Motorola Polska i zapoznajcie się ze szczegółami konkursu!

Motorola Razr to nowoczesne nawiązanie do przeszłości

Chyba pamiętacie erę telefonów z klapką? Bez wątpienia najlepszym telefonem o tego typu konstrukcji była Motorola Razr. Telefon ten wyznaczał trendy, za którym podążali inni producenci mający w swojej ofercie telefony z klapką. Nic się nie zmieniło!

Motorola Razr to niezwykle stylowy smartfon z klapką ze składanym ekranem. Zaawansowana technologia z niecodziennym designem sprawia, że telefon wyróżnia się na tle innych smartfonów. Elastyczny ekran to kunszt pracy inżynierów Motoroli, którzy stworzyli coś za czym podążają inne marki. Dzięki nowoczesnej konstrukcji ze składanym ekranem, Razr to smartfon o niewielkich rozmiarach. Bez problemu zmieści się w kieszeni spodni czy niewielkiej torebce. Razr łączy w sobie stylowy wygląd, kompaktowe rozmiary i bardzo dobre parametry, które sprawiają, że korzystanie ze smartfona jest niezwykle komfortowe. Model Razr zdobył nagrodę Red Dot: „Best of the Best” przyznawaną innowacyjnym projektom o najbardziej przełomowym designie, co potwierdza wyjątkowość urządzenia.