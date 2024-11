Motorola udostępnia to za darmo! Zobacz czy też dostaniesz!

Popularny producent smartfonów uruchamia otwarty program beta testów moto ai. Tak, Motorola udostępnia go, aby użytkownicy mogli sprawdzić najnowsze rozwiązania dotyczące sztucznej inteligencji. Niestety, nie każdy otrzyma takie rozwiązanie. Jeśli jesteś posiadaczem smartfonu marki Motorola, sugeruję sprawdzić dalszą część tego krótkiego materiału. Dowiesz się, jak wyglądają nowości oraz sprawdzisz, czy Twój model jest objęty programem beta testów.

Motorola udostępnia AI beta dla zainteresowanych. Ruszają beta testy moto AI.

Ale jak to?! Przecież AI jest już dostępna na wielu, ba, nawet na większości smartfonów tej marki. Dzięki niej możemy ulepszyć fotki, jednak na tym nie koniec. Sztuczna inteligencja odpowiada za optymalizację pracy ekranu oraz wydajność baterii. W wielu smartfonach ułatwia użytkownikom np. personalizację oprogramowania. Fakt, moto ai „zadomowiła się” w smartfonach tej marki, jednak fajne jest to, że Motorola udostępnia program beta testów, aby użytkownicy mogli poznać szersze jej możliwości, a co za tym idzie, przyspieszyć rozwój AI.

Motorola udostępnia program moto ai beta. Co nowego oferuje sztuczna inteligencja?

Zacznijmy od tego: po co Motorola wprowadza program beta związany z AI? To proste. Za sprawą takich testów użytkownicy razem z deweloperami umożliwiają rozwój sztucznej inteligencji w smartfonach marki Motorola. Mowa o publikacji opinii oraz wrażeń, które będą zbierane podczas testów. Jeśli ktoś zdecyduje się na rejestrację, otrzyma dostęp do funkcji, które zostaną wprowadzone dopiero po wielu testach.

Nowości w moto ai beta

W ramach programu, użytkownicy smartfonów marki Motorola mogą przetestować kilka ciekawych, a przede wszystkim zaawansowanych funkcji. Pierwsza z nich o nazwie catch me up sprawia, że zawsze będziemy na bieżąco. Sztuczna inteligencja dostarczy nam podsumowanie wiadomości oraz powiadomień. Tak, Ty odkładasz smartfon, a po tym, jak wrócisz do przeglądania treści pojawiających się ekranie, otrzymasz od AI podsumowanie tego co się wydarzyło. Fajne, prawda?

Kolejną funkcją, którą możemy poznać za sprawą programu moto ai beta jest pay attention. Co to takiego? Jest to rozwiązanie eliminujące potrzebę tworzenia notatek podczas spotkań czy prowadzonych rozmów. Dzięki temu my możemy skupić się przede wszystkim na tym, co faktycznie będzie najważniejsze. Uruchamiasz nagrywanie, a smartfon rejestruje wszystkie informacje, by finalnie przygotować podsumowanie w formie notatek i punktów. Cóż, w takim razie po co uczestniczyć w spotkaniu, prawda?

Zerknijmy w kierunku jeszcze jednej funkcji, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Mowa o remember this. Jest to w pewnym sensie taki nasz wirtualny asystent, który ułatwia nam zapisanie ważnych momentów na naszym telefonie. Sztuczna inteligencja analizuje fotki i zrzuty ekranu, by następnie je interpretować i zapisać w prywatnym dzienniku. Kiedy dodamy kolejne zdjęcia oraz screeny, ułatwimy AI działanie, które finalnie pozwoli na głębszą interpretację.

Motorola moto ai beta to również inny interfejs

Wspomniany program testów to nie tylko kilka funkcji ułatwiających życie. Osoby, które zdecydują się na udział w rozwijaniu sztucznej inteligencji uzyskają zaprojektowany na nowo pasek wyszukiwania. Jest on łatwo dostępny i ułatwia znalezienie informacji w sieci. Mało tego, marka Motorola chwali się, że dzięki niemu korzystanie z aplikacji i kontaktów jest znacznie ułatwione. Wszystko znajduje się tak naprawdę w jednym miejscu, co sprawia, że korzystanie z naszego telefonu jest zdecydowanie bardziej intuicyjne. Mało tego, funkcje moto ai możemy wywołać za pomocą nowego gestu moto!

Chcę wziąć udział w programie moto ai beta. Jak to zrobić?

Nie jest to bardzo skomplikowane. No dobrze, w pewnym sensie jest, gdyż kilka ograniczeń się znajdzie. Pierwsza to smartfony, jakie mogą wziąć udział w programie. Mowa o modelach takich jak motorola edge 50 ultra, razr 50 ultra, a także raz 50. Jak widać, liczba jest mocno ograniczona. Kolejne ograniczenie to język. To znaczy, dla jednych ograniczenie, dla innych nie, a jeszcze dla innych wręcz wyzwanie. Mam na myśli to, że w pierwszej fazie beta testów wspomniana usługa jest dostępna tylko w trzech językach: angielskim, hiszpańskim i portugalskim. Trochę mnie to zdziwiło, bowiem różnice pomiędzy tymi dwoma iberyjskimi językami są znikome. Tak czy inaczej, jeśli nie jest to dla Ciebie problem, odwiedź stronę https://www.motorola.com/pl/moto-ai by zarejestrować się w programie.