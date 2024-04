Oni znów pozamiatali! Motorola edge 50 nowa seria smartfonów

Nie sprzątaj. Motorola pozamiatała! Że co!? Żarty, żartami. Pojawiła się nowa seria Motorola edge 50, w której skład wchodzą trzy modele: edge 50 ultra, edge 50 pro oraz edge 50 fusion. To telefony, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów, a przy tym zostały wycenione naprawdę rozsądnie. Widzieliśmy je na żywo, dotykaliśmy i mamy pierwsze wnioski. Co oferują smartfony, których premiera przypada właśnie na dziś?

Mają wszystko to, czego potrzebujesz

Debiutująca dziś seria Motorola edge 50 w swoim designie nawiązuje do historii serii edge, w której od zawsze główną rolę odgrywały zaoblenia i krzywizny. Tutaj też ich nie zabraknie! Wspólna dla wszystkich trzech modeli wyspa aparatów podkreśla harmonię, a fakt, że płynnie komponuje się z tyłem smartfonów, jeszcze bardziej wpływa na nienaganny styl tej serii smartfonów. To telefony, które pozwolą Ci się wyróżnić – poza już znaną skórą wegańską, modele z serii edge 50 zaoferują designerskie wykończenie.

Motorola edge 50 ultra dostępna będzie z obudową wykonaną z naturalnego drewna, natomiast edge 50 pro można kupić z perłowym polimerem marki Mazzuccheli. Podstawowy model edge 50 nie został pominięty i w jego przypadku możemy wybrać aksamitny wegański zamsz. Nie można także zapomnieć o kolorystyce Pantone oraz nowości – jakimi są kalibracja wyświetlaczy oraz certyfikat Pantone SkinTone™ dla aparatu. Urządzenia mają certyfikat IP68, który chroni je przed kurzem, ale także pozwala na zanurzenie telefonu czy jego opłukanie! Czego chcieć więcej?

Wszystkie trzy modele z serii edge 50 występują w pięknych i stylowych wykończeniach.

Pojemny dysk, szybkie ładowanie, Android 14 i AI wspierające aparaty

Najnowsze smartfony z serii Motorola edge 50 oferują wszystko, co najlepsze. Każdy z trzech modeli dostępny jest w kilku wersjach. Mam na myśli nośniki na nasze dane – od 512 GB do 1 TB. Dzięki temu nie musisz myśleć o tym, że zaraz zabraknie ci miejsca. W modelach edge 50 ultra i edge 50 pro dodatkowo znajdziemy obsługę ładowania TurboPower 125 W, która pozwala na ekspresowe naładowanie baterii, zwłaszcza wtedy, kiedy się śpieszymy! Do tego wszystkiego producent postawił tutaj także na szybką technologię bezprzewodowego ładowania 50W!

Wszystkie modele z premierowej serii edge 50 pracują na systemie Google Android 14, który został przyozdobiony niespotykaną na rynku, lekką nakładką Hello UX, oferującą obsługę gestów interfejsu My UX. Najważniejszą nowością w oprogramowaniu jest Smart Connect, pozwalająca na integrację ekosystemów Lenovo i Motoroli. Co więcej, w nakładce tej po raz kolejny pojawił się zagrożony wyginięciem język – do 90 wspieranych dołączył język ladin, używany na północy Włoch.

Motorola postawiła także na rozwiązania AI, które mają za zadanie wspierać m.in. aparaty – od zwiększenia ich funkcjonalności i łatwości obsługi, po lepsze ujęcia w każdych warunkach.

Motorola edge 50 pro to wydajny i elegancki model

Pierwszym modelem z najnowszej serii, jaki zadebiutuje w polskich sklepach, będzie motorola edge 50 pro. Smartfon ten to przedstawiciel średniej półki, który napędzany jest procesorem Snapdragon 7 Gen 3, 12-gigabajtami pamięci RAM z funkcją RAM Boost oraz dyskiem o pojemności 512 GB! Na pokładzie znajdziemy świetny, bezbramkowy wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,7-cala i rozdzielczości Super HD z odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Posiada on nie tylko certyfikat HDR10+, ale także kalibrację Pantone.

Motorola edge 50 to seria smartfonów, której potrzebujesz!

Wspierane przez AI moduły aparatu oferują naprawdę wiele. Główny obiektyw ma 50 MP i charakteryzuje się jasną przysłoną f/1.4, dzięki czemu radzi sobie z ujęciami w naprawdę słabych warunkach oświetleniowych. Na pokładzie znajdziemy także optyczną stabilizację obrazu (OIS). Drugi, ultraszerokokątny obiektyw ma 13 MP i funkcję Macro Vision, natomiast stabilizowany (OIS) teleobiektyw 10 MP oferuje trzykrotny zoom. Z przodu znajdziemy kamerę do selfie o rozdzielczości 50 MP i wsparciu sztucznej inteligencji.

O dobrą jakość dźwięku w tym modelu zadbają głośniki stereo ze wsparciem Dolby Atmos, który w połączeniu z nowymi słuchawkami moto buds+ obsłuży technologię Dolby Head Tracking. Motorola edge 50 pro została wyposażona w baterię o pojemności 4500 mAh, posiada też aluminiową ramkę, która podkreśla trwałość urządzeń.

Wraz ze smartfonami edge 50 do Polski trafiają także douszne słuchawki moto buds+!

Ten model będzie dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym (Black Beauty), fioletowym (Luxe Lavender) oraz perłowym (Moonlight Pearl). Warto podkreślić, że czarny i fioletowy model zostały wykończone wegańską skórą, natomiast perłowa ozdobiona jest ręcznie wykonaną przez włoską firmę Mazzuccheli polimerową i niepowtarzalną powłoką.

Mocny flagowiec o doskonałym oku. Oto Motorola edge 50 ultra

Flagowcem w tegorocznej serii smartfonów edge 50 jest z pewnością model edge 50 ultra. Na pokładzie znajdziemy niezwykle wydajny procesor Snapdragon 8s Gen 3 i przede wszystkim najbardziej zaawansowany w historii marki Motorola zestaw aparatów. Model ten został wyposażony w trzy potężne moduły aparatu głównego: 50 MP (f/1.6 z OIS), ultraszerokokątny obiektyw 50 MP z Macro Vision, a także 64 MP teleobiektyw z potrójnym zoomem i stabilizacją (OIS). Kamera do selfie, nad której działaniem czuwa AI, oferuje najwyższą jakość zdjęć.

O to, aby telefon poradził sobie z każdym obciążeniem, oprócz wspomnianego procesora, dba 16 GB pamięci RAM z technologią RAM Boost, a także 1 TB ultraszybkiej pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Ekran pOLED SuperHD 144 Hz o przekątnej 6,67-cala oferuje wysoki poziom jasności (2500 nitów) oraz niesamowite kolory. Telefon wyposażono w baterię o pojemności 4500 mAh, która obsługuje wcześniej wspomnianą technologię ładowania przewodowego TurboPower 125 W oraz bezprzewodowego 50 W. Również i tutaj znajdziemy wsparcie dla Dolby Atmos, Dolby Head Tracking oraz głośniki stereo.

edge 50 ultra to przedstawiciel flagowych modeli w debiutującej dziś serii edge 50!

Motorola edge 50 ultra dostępna będzie w trzech wyjątkowych wariantach kolorystycznych – czarny (Forest Grey) oraz Peach Fuzz (kolor roku 2024 Pantone) oferują plecki ze skóry wegańskiej, natomiast w Nordic Wood zastosowano naturalne, drewniane wykończenie o niepowtarzalnym wzorze dla każdego egzemplarza edge 50 ultra. Wszystkie modele oferują ramki z piaskowanego aluminium.

Motorola edge 50 fusion. Idealny kompromis półki średniej

Motorola edge 50 fusion to smartfon dla osób, które poszukują urządzenia oferującego idealny stosunek ceny do jakości. Telefon wykończony został wegańską skórą, która dostępna jest w kolorze błękitnym (Marshmallow Blue), a także totalnej nowości – w postaci wegańskiego zamszu, w kolorze fuksji (Hot Pink). Jeśli szukacie standardowego wykończenia, to czeka na was wersja wykończona tworzywem PMAA w kolorze granatowym (Forest Blue).

Motorola edge 50 fusion to prezentuje doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Nad wydajnością tego smartfona czuwa Snapdragon 7s Gen 2, który wspierany jest przez 12 GB pamięci RAM z RAM Boost. Mamy również 512 GB na dane użytkownika. Wyświetlacz pOLED 6,67-cala FHD z odświeżaniem 120 Hz posiada zakrzywione krawędzie, a aparat główny 50 MP (f/1.88 z OIS) z 13 MP ultraszerokokątnym obiektywem z Macro Vision gwarantuje wysoką jakość zdjęć. Przedni, 32-megapikselowy aparat zadba o szczegółowe zdjęcia selfie. W tym modelu znajdziemy największą baterię z całej serii – jej pojemność wynosi 5000 mAh i obsługuje technologię ładowania TurboPower 68 W.

Zgarnij Motorolę edge 50 w najlepszej ofercie, czyli ile to kosztuje?

Motorola edge 50 pro w wariancie 12/512 GB w cenie detalicznej 2999 zł, która jako pierwsza trafi do polskiej dystrybucji, dostępna będzie w najpopularniejszych sieciach sprzedaży, w tym na stronie eLenovo.pl oraz u operatorów Plus, Play, T-Mobile i Orange.

Jeśli zdecydujecie się na zakup tego modelu w dniach od 16 do 30 kwietnia (włącznie), będziecie mogli skorzystać z dwóch promocji: “Trade in. Trade up.“, gdzie za oddanie starego smartfona w ramach rozliczenia otrzymacie gwarantowane 300 złotych, powiększone o kwotę zaproponowanej wyceny oddawanego urządzenia. W ramach drugiej promocji będziecie mogli zgarnąć debiutujące w Polsce słuchawki douszne moto buds+ przygotowane przy współpracy z marką Bose. Każdy konsument, który w okresie promocyjnym kupi model Motorola edge 50 pro, może otrzymać wspomniane słuchawki o wartości 599 złotych w prezencie! Wystarczy rejestracja na stronie promocji!

Motorola edge 50 pro dostępna jest w dwóch promocjach – gwarantowane 300 zł + kwota za oddany stary telefon bądź ze słuchawkami moto buds+!

A co z Motorola edge 50 ultra i edge 50 fusion? Flagowy i średniopółkowy model trafią do polskich sklepów jeszcze w tym półroczu. Wersja ultra w wariancie 16GB/1TB została wyceniona przez producenta na 4499 PLN, natomiast za motorola edge 50 fusion w wersji 12/512 GB trzeba będzie zapłacić 1899 złotych (obie kwoty to sugerowane przez producenta ceny detaliczne).

Źródło: opr. wł./info. prasowa.