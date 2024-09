Sprzątanie mieszkania zabiera nie tylko sporo czasu, ale także dużo energii, którą moglibyśmy poświęcić na coś, co sprawia nam przyjemność. Dlaczego więc nie postawić na wydajną, naszpikowaną najnowszymi technologiami pomoc, która zadba o czystość w naszym domu? Robot odkurzająco-mopujący MOVA E30 Ultra to superbohater dbający o porządek!

Mocny i inteligentny. Oto MOVA E30 Ultra!

Marka MOVA ma jeden cel – tworzyć urządzenia AGD, oferujące wydajną i efektywną pracę, wygodną i prostą obsługę z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, przy jednoczesnym zachowaniu przystępności cenowej. Przedstawicielem tej wizji jest najnowszy robot odkurzająco-mopujący MOVA E30 Ultra.

Model E30 Ultra wyposażony został w przełomową technologię ssania o nazwie Vormax™. Dzięki jej zastosowaniu odkurzacz oferuje moc 7000 Pa, dzięki czemu jest w stanie skutecznie usunąć nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia na każdej powierzchni. Drobne pyłki „zjada na śniadanie„, a sierść zwierząt „na dokładkę„! Robot MOVA E30 Ultra korzysta także z ultradźwiękowego rozpoznawania dywanów – dostosowuje siłę ssania, gwarantując głębokie i dokładne czyszczenie włókien.

MOVA E30 Ultra zajmie się sprzątaniem, a Ty odpoczniesz MOVA E30 Ultra zajmie się sprzątaniem, a Ty odpoczniesz

W celu ułatwienia procesu sprzątania producent wyposażył MOVA E30 Ultra w technologię Smart Pathfinder™. Innowacyjna funkcja odpowiada za aktywne mopowanie i planowanie trasy czyszczenia, zapewniającej jak najbardziej efektywne sprzątanie pomieszczeń i trudno dostępnych miejsc. Wspomniana technologia współpracuje z innymi zaawansowanymi funkcjami modelu E30 Ultra, takimi jak system unikania przeszkód 3DAdapt. W duecie tworzą niezwykle nowoczesny system nawigacji po różnych pomieszczeniach i powierzchniach. Zainstalowana na froncie robota kamera pozwala na dostosowanie pracy do panujących warunków – skutecznie rozpoznaje i omija napotkane przeszkody.

Na fronice zainstalowano kamerę, która przy współpracy z zaawansowanymi systemami nawigacji, mapuje pomieszczenie i wykrywa przeszkody.

Nie tylko sprząta, ale też myje!

MOVA E30 Ultra to urządzenie do zadań specjalnych. Wręcz istny superbohater w naszym domu, który codziennie dba o porządek. Robot został wyposażony w system DuoScrub z podwójnymi mopami obrotowymi, co sprawia, że E30 Ultra nie tylko odkurza, ale także zmywa podłogi zapewniając wyższy poziom czystości!

Wysoka wydajność mycia podłóg osiągnięta została poprzez wykorzystanie m.in. odpowiednich algorytmów poruszania się. Gdy robot myję podłogę przy krawędziach, wykonuje naprzemienne ruchy w prawo i w lewo, co pozwala nakładce mopującej dotrzeć do krawędzi. System mopowania radzi sobie z zaschniętymi plamami i codziennymi zabrudzeniami na twardych powierzchniach.

E30 Ultra nie tylko dokładnie sprząta, ale również myje, usuwając zaschnięte zabrudzenia!

Oczywiście, MOVA 30 Ultra to bardzo inteligentne urządzenie, które korzysta z funkcji podnoszenia mopa, gdy wykryje dywan. System mopujący unosi się na wysokość 10,5 mm, co umożliwia bezpieczne przejście z twardej powierzchni na dywany, bez ich zmoczenia. System rozpoznawania powierzchni automatycznie zwiększa moc ssania, gdy robot wjedzie dywan, gwarantując dokładne ich czyszczenie.

MOVA E30 Ultra wykrywa dywany i automatycznie zwiększa moc ssania dla dokładniejszego czyszczenia.

MOVA E30 Ultra to w pełni zautomatyzowany robot o długim czasie pracy

Nowoczesne urządzenia AGD powstają z myślą o tym, aby odciążyć nas z codziennych obowiązków, po to, abyśmy mogli cieszyć się czasem wolnym. Obsługa robota odkurzająco-myjącego MOVA E30 Ultra do minimum ogranicza ingerencję użytkownika. Model ten wprowadza nowy standard automatyzacji w tej półce cenowej.

MOVA E30 Ultra na swoim wyposażeniu posiada stację dokującą na kurz o pojemności 3,2 litra. Taka pojemność sprawia, że urządzenie może pracować przez 75 dni, bez konieczności jej opróżniania. Robot oferuje także funkcje samoczyszczenia i suszenia mopów, co eliminuje powstawanie nieprzyjemnych zapachów i rozwoju bakterii. Wszystko to bez naszej ingerencji!

Stacja czyszcząca ma pojemność 3,2-litra, co wystarczy na 75 dni bez opróżniania!

Oczywiście, warto także wspomnieć o tym, jak długo może pracować MOVA E30 Ultra. O wydajną pracę dba tutaj akumulator o pojemności 5200 mAh, pozwalający na posprzątanie do 225 m² na jednym ładowaniu. Kompaktowe rozmiary sprawiają, że robot dotrze do trudno dostępnych miejsc, co przekłada się na kompleksowe i dokładne sprzątanie całego domu.

Wszystko pod Twoją ręką

Jak przystało na inteligentne i nowoczesne urządzenie, robot odkurzająco-myjący MOVA E30 Ultra jest niezwykle przyjazny użytkownikowi Jego funkcjami możemy sterować za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Oprogramowanie pozwala na tworzenie map pomieszczeń, planowanie sprzątania czy też ustawianie wirtualnych granic, których robot nie przekroczy.

Funkcjami robota można sterować za pomocą aplikacji mobilnej.

Warto także wspomnieć o kompatybilności z najpopularniejszymi asystentami głosowymi – Siri, Alexa i Google Assistant, co wnosi komfort korzystania z E30 Ultra na jeszcze wyższy poziom!

Robot jest kompatybilny z popularnymi systemami głosowymi – Siri, Alexa i Google Assistant.

Takiej okazji kupna MOVA E30 Ultra nie możesz przegapić!

Oficjalną datą dostępności robota odkurzająco-mopującego MOVA E30 Ultra jest 12 września. Od tego dnia urządzenie będzie oferowane w sugerowanej cenie katalogowej 1999 PLN. Warto jednak zaznaczyć, że do 19 września br., robot będzie dostępny w cenie promocyjnej, a do urządzenia dołączony zostanie bezpłatny zestaw akcesoriów pomocniczych.

Wspomniana promocja będzie dostępna w wybranych sklepach z elektroniką oraz popularnych sklepach internetowych, takich jak: Media Expert, Maxelektro, RTVEuroAGD, Allegro oraz al.to. Potrwa do wyczerpania zapasów.